في افتتاح الجولة 20 لدوري جميل.. إتي الشرقية يخشى صحوة رائد التحدي

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تقديم – أحمد إلياس

يستضيف فريق الاتفاق نظيره فريق الرائد، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة دوري جميل للمحترفين، وذلك على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في مواجهة تنطلق الساعة (8.30) مساءً،

ويدخل الفريق الاتفاقي المباراة، وهو في المركز الثامن برصيد (22) نقطة، جمعها في تسع عشرة مباراة، فاز في ست مواجهات، وتعادل في أربع، وخسر تسع مباريات، ويعتمد المدرب إلكو المدير الفني المؤقت للاتفاق على اللاعبين جمعان الدوسري، وحسن كادش، ومحمد كوفي، ويحيى عتين، ومحمد كنو، ومحمد الكويكبي، وأمينو بوبا، وصالح العمري، والإسباني خوانمي كاليخون،

وفي الهجوم يوسف السالم، ولم تتحدد مشاركة اللاعب البوليفي يسماني دوك، الذي يغيب بداعي الإصابة. وفي الطرف الآخر يدخل فريق الرائد المباراة، وهو في المركز السادس برصيد (23) نقطة، جمعها في تسع عشرة مباراة، فاز في سبع مباريات، وخسر عشر مواجهات، وتعادل في مباراتين، ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الرائد على اللاعبين أدريانو ألفيس، وحسن الشويش، ومحمد العمرين، في الدفاع، واللاعبين فارس العياف وسلطان الشريف وجليمار واحمد الحبيب وسلطان السوادي في الوسط، ويبقى اللاعب الغيني المميز إسماعيل بانغورا في الهجوم .