في افتتاح الجولة 22 لدوري الأولى.. العدالة يطمع في نقاط الوطني
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الدمام-حمودالزهراني
يفتح فريق العدالة وفريق الوطني اليوم مباريات الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى في اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء وهو اللقاء الذي يطمح من خلاله كل فريق في الثلاث نقاط، وذلك بعد النتائج غير المرضية للفريقين في الجولة الماضية، والتي تعادل فيها العدالة مع النجوم سلبياً، فيما خسر الوطني من نجران 2-،1 وهو الأمر الذي سيجعل اللقاء قويا ونديا، وسيكون عنوانه الفوز بالثلاث نقاط.
الوسوم:العدالة يطمع في نقاط الوطني
التصنيف: الرياضة
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