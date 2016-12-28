في افتتاح الجولة15 لدوري جميل.. الفيصلي يواجه القادسية بالمجمعة

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين بإقامة مباراة وحيدة تجمع الفيصلي أمام القادسية على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة .تنطلق المواجهة الساعة السادسة مساءً.

يدخل فريق الفيصلي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد (١١) نقاط جمعها في أربع عشرة مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في خمس مباريات، وخسر سبع مواجهات، ويعتمد تومسيلاف ايكوفيتش مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين سلطان البيشي وفواز فلاته وسام السويد وأحمد عباس وغوستافو وستوم وفهد المنيف.

ويخوض فريق القادسية المباراة وهو في المركز التاسع برصيد (١٣) نقطة جمعها في أربع عشرة مواجهة، فاز في مباراتين وتعادل في سبع مباريات، وخسر خمس مباريات، ويعتمد مدرب فريق القادسية أنجوس دفاعياً على عبدالرحمن العبيد ومحمد خبراني، وفي الوسط على اللاعب المميز تياجو ونايف هزازي ومتعب النجراني والعراقي سعد الأمير، ويغيب عن الفريق اللاعب فيصل مسرحي حارس الفريق، والمهاجم بيسمارك فيريرا، واللاعب حسن العمري، وياسين برناوي؛ بسبب الإيقاف.