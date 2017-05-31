في افتتاح بطولة أرامكو الرمضانية .. الحرس الملكي والطوارئ يكتسحان شرطة المنطقة وأمن المنشآت

جدة ــــ البلاد

شهدت بطولة أرامكو السعودية الرمضانية، اكتساح مثيرا لفريق قوة الطوارئ الخاصة لمنافسه شرطة منطقة مكة المكرمة بسبعة أهداف مقابل هدفين، في حين أثقل الحرس الملكي مرمى فريق أمن المنشآت بأربعة أهداف دون رد، حيث تتواصل الإثارة حتى التاسع عشر من شهر رمضان، لتحديد بطل النسخة الثالثة على ملاعب الشركة في جدة.

وجاء الافتتاح مثيراً منذ الدقيقة الأولى في الدورة التي تقام تحت مسمى “الصداقة” وسجل لاعبو الطوارئ الخاصة 7 أهداف” أشكال وألوان” في مرمى شرطة المنطقة التي سجلت هدفين فقط، في المقابل تغلب الحرس الملكي في المباراة الثانية على أمن المنشآت بنتيجة كبيرة قوامها ٤/0، توزعت على مدار الشوطين.

‏‫وتتنافس 10 فرق على كأس أرامكو السعودية وسط أجواء رمضانية، على ملاعب مجمع الشركة في حي الرحاب بجدة، حيث تضم المجموعة الأولى: الحرس الوطني، والحرس الملكي، وقوة الطوارئ الخاصة، وأمن المنشآت، وشرطة منطقة مكة المكرمة، في حين تضم المجموعة الثانية: أرامكو السعودية، والدفاع المدني بمحافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، وأمن المهمات والواجبات الخاصة ، ومكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة.

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