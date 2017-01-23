في افتتاح دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.. فرسان مكة في ضيافة الزعيم

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الرياض- البلاد

يلتقي اليوم ناديا الهلال والوحدة فى الدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 1438. مباراة الهلال والوحدة ستكون أولى مواجهات دور 16 من جدول مباريات المسابقة،

وستقام تلك المباراة المرتقبة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز فى مدينة الرياض، وهى المباراة الوحيدة فى دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين التى ستقام خلال يناير، حيث ستقام باقى مباريات هذا الدور فى شهر فبراير المقبل.

الهلال تأهل إلى دور 16 ، بعد الفوز فى الدور السابق على القيصومة 2-.1 أحرز هدفى الهلال فى اللقاء السابق سالم الدوسرى وياسر القحطانى .أما نادى الوحدة فقد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز فى الدور السابق على أحد 1-0 .أحرز الهدف حاتم بلال ، من الجدير بالذكر أن الهلال والوحدة التقيا هذا الموسم فى ديسمبر الماضى فى الأسبوع الثانى عشر من دورى جميل، وحقق الهلال فى تلك المباراة فوزا كبيرا بنتيجة 6-0.