في افتتاح دور32 لكأس خادم الحرمين .. الهلال يتخطى القيصومة .. والاتفاق يهزم ضمك .. والعدالة يقصي الباطن .. والوحدة يفوز على أحد

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الرياض- البلاد

ودع فريق الباطن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين أمس بالخسارة 3-2 أمام العدالة في دور الستة عشر.

سجل ثنائية فريق الباطن عبدالمجيد عبيد وخالد الدخيل “ق 33 و53” على التوالي. وفي إطار الدور نفسه فاز فريق الاتفاق 2-0 على نظيره ضمك. سجل ثنائية فريق الاتفاق محمد كوفي ومحمد كنو “ق 32 و66” من عمر اللقاء.

من جانبه حول فريق الهلال تأخره بهدف أمام نظيره القيصومة إلى فوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

سجل ثنائية متصدر دوري جميل للمحترفين، سالم الدوسري، وياسر القحطاني “ق 66 و77”.وفي نفس الدور فاز فريق الوحدة بهدف نظيف على مضيفه أحد في اللقاء الذى احتضنه ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .

سجل هدف الفريق الوحداوي حاتم بلال برأسية في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، و بذلك يتأهل الوحدة لملاقاة الهلال في دور ثمن النهائي من المسابقة .