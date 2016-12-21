في افتتاح مرحلة الإياب لدوري جميل .. الفتح يلتقي النصر.. والهلال ضيفاً على الباطن .. والقادسية يتربص بالليث

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولةالرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى فريق الفتح بنظيره فريق النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء، ويواجه فريق الباطن نظيره فريق الهلال على ملعب نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن، ويلتقي فريق القادسية بمنافسه فريق الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .

الفتح & النصر

يستضيف فريق الفتح نظيره فريق النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في مباراة تنطلق الساعة (٧.٤٥) مساءً. يدخل النموذجي اللقاء وهو في المركز الرابع عشر والأخير برصيد ثماني نقاط، جمعها الفريق في ثلاث عشرة مباراة، فاز في واحدة وتعادل في خمس، وخسر سبع مباريات، وينتهج الفتح طريقة اللعب4/5/1 وذلك بتكثيف خط الوسط والسيطرة على منطقة المناورة، مما يتيح له اللعب بطريقة الفريق المفضلة، وهي الهجمات المرتدة السريعة، والتي يجيدها لاعبو الفتح جيداً، ويعتمد الفريق على اللاعبين حمدان الحمدان في تحريك دفة الفريق وسط الميدان بجانب اللاعب توفيق بو حيمد وجنيور ومبارك الاسمري وحمد الحمد وماجد هزازي، وسيعتمد الفتح على الاطراف للضغط على الخصم وارسال الكرات الطولية للمهاجم حمد الجهيم .

وفي الجانب الاخر يخوض فريق النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد (٢٦) نقطة، جمعها في ثلاث عشر مباراة، فاز في ثماني مواجهات، وخسر في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، ويعتمد الكرواتي زوران مدرب النصر على أسلوب اللعب بطريقة ٤/٥/١ والتركيز في الغزو عن طريق الأطراف وذلك عن طريق ظهيري الجنب وتفعيل الجناحين لدعم الهجوم خاصة عن طريق فيكتور أيالا وتوميتشاك، ويعتمد الوسط النصراوي الأكثر حضوراً على لاعبين مهاريين ومميزين في وسط الملعب كاللاعب شايع شراحيلي وسيركز اليوم في صناعة اللعب على يحيى الشهري ويعمل العالمي للسيطرة على منطقة الوسط والاستحواذ على الكرة وإضعاف حظوظ المنافس في بناء هجمة مضادة على الفريق.

الباطن & الهلال

يواجه فريق الباطن نظيره فريق الهلال على ملعب نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن في مواجهة تنطلق الساعة ( ٥.٤٠) مساءً، ويدخل فريق الباطن اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد (١٣) نقطة جمعها في ثلاث عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، وخسر ست مواجهات، وتعادل في أربع مباريات، ويعتمد القروني على طريقة اللعب ٤/٥/١ وذلك بتكثيف وسط الملعب للسيطرة على منطقة المناورة ومشاطرة الخصم الاستحواذ على الكرة، ويوجد بالفريق اللاعبون بدر الظفيري وبابا ديوب ومشعل الشمري وجدعان الشمري ومهنا العنزي وفيصل عيادة الظفيري وفي الهجوم اللاعب المميز والخطير سهو المطيري .

وفي الجانب الآخر يخوض الزعيم المباراة وهو في المركز الثاني برصيد (٣١) نقطة، جمعها في ثلاث عشرة مباراة، فاز في عشر مواجهات، وخسر مباراتين، وتعادل في واحدة، ويعمل مدرب الهلال دياز للاعتماد على طريقة(١/٥/٤) مع تحريك ظهيري الجنب ومساندة الهجوم والضغط على المنافس في ملعبه ،والاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، ويتميز الهلال بلعب الكرات الطولية من الدفاع للهجوم، والتي تسبب ارباكا في دفاعات الخصم، ويركزدياز على اللاعبين الارجواني نيكولاس ميليسي وكارولس ادورد وبرناتيني ليوناردو الذي يعتبر القوة الضاربة في الجانب الهجومي ليو .

القادسية & الشباب

يلتقي فريق القادسية بمنافسه فريق الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مواجهة تنطلق الساعة (٥.٣٠) مساءً، ويدخل فريق القادسية المباراة وهو في المركز العاشر برصيد (١٢) نقطة جمعها في ثلاث عشرة مواجهة، فاز في مباراتين، وتعادل في ست مباريات، وخسر خمس مباريات، ويعتمد فريق القادسية على اللعب بطريقة ٥/٤/١ وذلك بالتركيز على الهجمات المرتدة وتلافي سرعة لاعبي وسط المنافس في الانطلاقات عن طريق الأطراف، ويملك القادسية إمكانيات فنية عالية اظهرها في المباريات الماضية، وسيركز انجوس دفاعياً على عبدالرحمن العبيد ومحمد خبراني، وفي الوسط على نايف هزازي ومتعب النجراني والعراقي سعد الأمير، وفي الهجوم على بيسمارك فيريرا ووسام، ويغيب عن الفريق اللاعب فيصل مسرحي حارس الفريق القدساوي بسبب الإيقاف.

وفي الطرف الآخر يدخل فريق الشباب المباراة وهو في المركز الخامس برصيد (٢١) نقطة جمعها في ثلاث عشرة مباراة، فاز في خمس مواجهات، وتعادل في ست مباريات، وخسر مباراتين ويسعى مدرب الفريق الشبابي الوطني سامي الجابر للاعتماد على طريقة متوازنة وينتهج في أسلوبه4/2/2/2 بالتركيز على الهجوم المباغت، والسيطرة على وسط الميدان ونقل الكرات السريعة لخط المقدمة، ويعتمد على اللاعبين الأجانب الجزائري جمال بلعمري والارجواني سبيستيان ريباس والبرازيلي فرنناديز والجزائري ين يطو، ويتميز الفريق الشبابي بقوة كبيرة في خط الوسط والهجوم حيث يبرز اللاعبون الشباب عبدالله الفهد وعبدالمجيد الصليهم وهتان باهبري وبدر السليطين.