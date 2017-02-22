في افتتاح مشوارهما الآسيوي .. الملكي يصالح جماهيره بنقاط بونيودكور والهلال يقتنص نقطة من بيروزي

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جدة- مسقط- البلاد

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه فريق بونيودكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، ، أمس، على استاد الجوهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. سجل عمر السومة الهدف الأول مع الدقيقة الـ13، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز سلمان المؤشر تقدم فريقه بتسجيله للهدف الثاني مع الدقيقة 53 من عمر اللقاء. بهذا الفوز تصدر الأهلي المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن فريقي العين الإماراتي وذوبهان الإيراني، بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة التي جرت في الإمارات أمس.

ويواجه الأهلي في الجولة الثانية فريق ذوبهان الإيراني في العاصمة العمانية مسقط، فيما يحل العين ضيفا على بونيودكور في أوزبكستان.

وفي نفس المسابقة، خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة بيروزي الإيراني مع الهلال أمس، بمسقط، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة . انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم بيروزي بهدف عن طريق محسن مسلمان في الدقيقة 68، ثم أدرك البرازيلي كارلوس إدواردو التعادل للهلال في الدقيقة 83.

بذلك حصد كل فريق نقطة واحدة في المجموعة الرابعة، التي تصدرها الريان القطري برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الوحدة الإماراتي أمس ضمن نفس الجولة.