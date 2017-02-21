في افتتاح مشوارهما الآسيوي .. فوز تاريخي للتعاون على لوكوموتيف والفتح يخسر أمام استقلال خوزستان

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متابعة -حمودالزهراني

استهل التعاون، مشواره بدور المجموعات، في دوري أبطال آسيا، بتغلبه على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، بالجولة الأولى من المجموعة الأولى.

ويدين التعاون، بالفضل في هذا الفوز، للاعبه طلال العبسي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (68). وحصد التعاون أول 3 نقاط له في البطولة، فيما يظل فريق لوكوموتيف طشقند، بلا نقاط.

يذكر أن هذه المشاركة، هي الأولى للتعاون، بدوري أبطال آسيا.وفي نفس الجولة، خسر فريق الفتح، أمام فريق استقلال خوزستان الايراني بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة ،80 في مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة،

في اللقاء الذي أقيم على ملعب مجمع السلطان قابوس بمسقط أمس، في بداية مشوار الفتح الآسيوي، ومن خلال مجريات اللقاء قدم الفتح مستوى عاديًا جدًا،

واستطاع الفريق أن يقاوم حتى الدقيقة 80، وبعدها جاء هدف خوز ستان من غفلة بين دفاعات الفتح، وحارس المرمى المزيدي ، ليخسر الفتح أولى خطواته في المشوار الآسيوي، ولم يكن لهجوم الفتح أي حضور، أو خطورة خلال المواجهة .