في الإياب الآسيوي .. بعثة الملكي تصل لدبي لمواجهة الأهلي الاماراتي

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جدة – أحمد إلياس

وصلت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مطار دبي الدولي استعداداً لمواجهة الإياب، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، أمام فريق الأهلي الإماراتي على ملعب آل مكتوم بدبي، وكانت البعثة الأهلاوية قد غادرت جدة أمس، بعد اجراء تدريب خفيف للفريق الكروي الأول، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، وركز السويسري كريستيان جروس، على التدريبات اللياقية، والتكتيكية، أعقبها بتدريبات ترفيهية. من جانبه، تعد الرحلة التي أقلت البعثة الأهلاوية أمس الى دبي آخر رحلة طيران للسويسري جروس مع النادي؛ حيث سيعود الفريق يوم الإثنين إلى جدة دون جروس، الذي انتهى ارتباطه الرسمي مع النادي، وسيكون لقاء الأهلي الإماراتي الأخير لجروس؛ حيث سيمكث بعض الوقت في دبي، قبل مغادرته إلى بلاده، وكان جروس قد خاض تجربة ناجحة مع الأهلي، تخللها في الفترة الاولى تحقيق بطولتي كأس الملك، والدوري الذي غاب عن الاهلي ثلاثة عقود، بينما كانت مخيبة في الفترة الثانية؛ حيث قدم للنادي بعد انطلاق الدوري بعدة جولات هذا الموسم خلفاً للبرتغالي قوميز.