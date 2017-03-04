في التصنيف الشهري الآسيوي .. الهلال الأول محليا والثاني آسيويا

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كوالامبور- وكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يتخذ العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرا، تصنيفه الجديد للأندية عن شهر فبراير 2017، واحتل فريقان سعوديان مركزين متقدمين ضمن قائمة العشرة الأوائل. فقد احتل الهلال المركز الثاني آسيويا، والأول سعوديا بعد أن نال 98.253 نقطة،

وحل الأهلي في المركز الثامن آسيويا، والثاني محليا برصيد 57.253 نقطة. وجاء فريق الاتحاد في المركز 16 آسيويا والثالث محليا برصيد 50.253، وحل الشباب في المركز 23 آسيويا، والرابع محليا برصيد 41.253 نقطة،

بينما جاء النصر في المركز 39 آسيويا، والخامس محليا برصيد 31.253 نقطة، وتواجد الفتح في المركز 54 آسيويا برصيد 24.253 نقطة،

وأخيرا التعاون في المركز 67 آسيويا، والسادس محليا برصيد 18.253 نقطة . وجاء العين الإماراتي في صدارة الفرق الآسيوية برصيد 103.194 نقطة