في الجلسة المسائية لورشة عمل تحديث الاستراتيجية..الفيصل: نعمل على مواءمة خطط التنمية في المنطقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

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جدة – البلاد

تواصلت أعمال ورشة عمل تحديث استراتيجية منطقة مكة المكرمة المنعقدة في فندق هيلتون جدة مساء أمس بجلسة مسائية استهلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بكلمة قال فيها : ” أحييكم وأشكركم على هذا المجهود الكبير الذي قدمتموه في هذا اليوم المبارك ، وهذه الخطوة التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة إن شاء الله ” .

وأضاف سموه ” أنتم اليوم تراجعون وتجددون خطة التنمية في منطقة مكة المكرمة ، هذه الخطة التي سيكون لها مردود كبير في مسيرة التنمية والبناء بالمنطقة ، ونحن فخورون بكم وبما تعملون ، وفخورون لأنكم تسيرون على الطريق الصحيح الذي رسمته الدولة لكم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وللخطة الاستراتيجية والرؤية التي قدمتها الدولة للمواطنين كهدية في بداية هذا العهد ” .

وتابع سموه يقول :” يسعدني أن نعمل في هذا الاجتماع المبارك على مواءمة خطط التنمية في منطقة مكة المكرمة مع رؤية الدولة الاقتصادية والاستراتيجية للمستقبل ٢٠٣٠”

وختم سموه كلمته ” أشكركم وأهنئكم وأقول لكم ما قلته من قبل أرفع راسك أنت سعودي”.

وتخلل الجلسة الختامية تكريم سمو أمير منطقة مكة المكرمة لـ ٩ شركات ساهمت في تنفيذ ٢٧ مشروعاً حكومياً بقيمة ١٦ مليار و ٩٥٨ مليون ريال ,ضمن استراتيجية المنطقة للسنوات السبع الماضية استناداً إلى قائمة التقدير والتحذير التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في اجتماعات مجلس المنطقة بداية العام الماضي.

كما وقع سمو أمير منطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ومجموعة الاغر ويمثلها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله لإطلاق مبادرة الأسرة المعرفية وبذلك تكون أول مشروع لبناء الإنسان في الاستراتيجية الحالية.

وشارك سمو أمير منطقة مكة المكرمة في جلسات ورشة العمل واستمع إلى أطروحات المشاركين ، وقد تخلل ورشة عمل تحديث الاستراتيجية ٢٠ حلقة نقاش على مدى يوم كامل ,

ثم أعلنت الشركات المكرمة بجائزة خالد الفيصل للتقدير وهي شركة المهيدب للمقاولات وشركة هيونداي الكورية وشركة ابو الجدايل للمقاولات والصيانة وشركة الجهاز للمقاولات والتجارة والسياحة المحدودة وفرع شركة صينويك انترناشيونال بتروليوم سيرفس وشركة هوتا هيجر فيلد السعودية المحدودة وشركة رابية للتجارة والزراعة وشركة الجزيرة العربية المحدودة للتجارة والصناعات وشركة الحربي للتجارة والمقاولات المحدودة .