في الجنادرية.. تعزيز ثقافة التدريب وتنمية المهارات

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الرياض- البلاد

يواصل جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استقبال زوار فعاليات مهرجان “الجنادرية 31”, من خلال حزمةٍ من البرامج المهنية والتقنية التي تلائم متطلبات المهتمين, حيث يطرح الجناح الذي نفّذ بأيدٍ سعودية على مساحة (2500) متر مربع, مشاركاته التي تعكس تطور التدريب التقني والمهني وتأهيل الكوادر الوطنية .

وتنوعت مشاركة المؤسسة هذا العام من حيث التخصصات التي تقدمها واطلاع الزوار على الجديد في تدريب الكوادر الوطنية وفق احتياجات سوق العمل ،

فيما تشهد أبرز المجالات التي نجحت المؤسسة فيها مع القطاع الخاص, عرضاً للزوار في مجال البترول والصناعات البتروكيماوية، وتقنية البلاستيك، والبترول، والالكترونيات والأجهزة المنزلية، وكذلك مجال صناعة التغليف والتعبئة والطباعة، والطاقة والمياه، وصناعة الأغذية والألبان، وصيانة السيارات، ومجال الصناعات المطاطية، والتعدين، ومجال التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى الكهرباء وتقنية المياه، والتقنيات المتقدمة، وصناعة الورق ، والتقنيات الألمانية ، والخطوط الحديدية، والطيران ، وتشييد المنشآت، وغيرها من المجالات .

وهدفت المؤسسة من خلال مشاركتها إلى تنفيذ استراتيجيتها التي تواكب ما تشهده النهضة التنموية الكبيرة، واستثمار دعم وتوجهات القيادة الرشيدة على صعيد توفير بيئات تقنية آمنة، ومحفزة للعمل والتدريب، بالإضافة إلى التوسع في المجالات التدريبية المتقدمة، الداعمة للخطط الوطنية، والمشاركة في برامج نقل التقنية وتطويرها والعمل على تطوير التدريب التقني وبرامجه، بالإضافة إلى بناء جسور قوية مع أبناء وبنات الوطن .

ويقدم الجناح لزواره, عدداً من الفعاليات التي تعرّف بدور المؤسسة في التدريب من خلال الكليات التقنية للبنين والبنات، وكليات الاتصالات، بالإضافة إلى الكليات العالمية، كما يرصد بشكل مستمر مواكبة التدريب لتطورات واحتياج المجتمع من خلال عرض البرامج التدريبية التي تم تصميم مناهجها وفق احتياجات سوق العمل .

كما يوفر الجناح أكاديمية لطفل التقنية, تنطلق في تخصصات تواكب ميول الطفل من الساعة الرابعة عصراً ولمدة سبع ساعات يومية ، وركناً للموهبة والابتكار ، وأخرى تعرف الزوار بالعديد من الجهود ذات العلاقة بالتدريب الأهلي والعمل الحر وتقنية الغذاء بالإضافة إلى صناعة السياحة والفندقة, إضافةً إلى أكثر من (12) دورة تطويرية يومياً بالإضافة إلى الدورات اليومية في مجال “صيانة الجوال” .