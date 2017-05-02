في الجولة الأخيرة… صراع البقاء يشتعل

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جدة- البلاد

تشهد الجولة الأخيرة من دوري جميل للمحترفين، صراعاً شرساً، بين فرق المؤخرة؛ لتفادي الهبوط المباشر، أو الهبوط غير المباشر، من خلال خوض مباراة الملحق بين صاحب المركز الـ12 في دوري جميل، وصاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى. وكان فريق الوحدة من مكة المكرمة، قد حصد بطاقة الهبوط الأولى ، فيما تتنافس خمس فرق لتفادي الحصول على البطاقة الثانية. وستكون الجولة السادسة والعشرون والأخيرة من دوري جميل ، حاسمة للخماسي: الخليج والقادسية والباطن والفتح والفيصلي، لتحديد مصير أي منهم من البقاء أو الهبوط ، ومما يزيد الأمر تعقيداً على بعض الفرق، أن مصير البقاء لن يكون بيده وحده ، ولكن سيكون عليه انتظار نتائج الآخرين.

الباطن :

فوز الباطن على الفيصلي، يضمن له البقاء؛ بغض النظر عن بقية النتائج، فيما التعادل مع الفيصلي، يضمن له خوض الملحق.

القادسية:

يخوض مباراة الجولة الأخيرة ورصيده 25 نقطة، ومطالب بالفوز على الوحدة لتجنب الهبوط المباشر ، وتعادل أو خسارة الخليج مع الرائد ، يجنب القادسية الهبوط المباشر، مهما كانت نتيجة مباراته مع الوحدة، حيث يهبط القادسية مباشرة، إذا خسر أو تعادل مع الوحدة ، وفاز الخليج، والباطن.

الخليج:

يدخل الجولة الأخيرة، ورصيده 23 نقطة؛ لذا يعد أقرب الفرق لمصاحبة الوحدة إلى الدرجة الأولى ، ويحتاج إلى معجزة حقيقية، من أجل البقاء، تتمثل في فوزه على الرائد ، إضافة إلى خسارة اثنين من القادسية ، الباطن ، الفتح، أو فوزه على الرائد، مع تعادل القادسية، وخسارة الفتح، أو الباطن.

أما في حالة فوزه على الرائد، وتعادل، أو خسارة القادسية مع خسارة الفتح أو الباطن، يضمن له عدم الهبوط المباشر، وخوض مباراة الملحق.

ويهبط الخليج مباشرة في حالة الخسارة، أو التعادل مع الرائد ، مع فوز القادسية، وتعادل الفتح، أو الباطن.

الفيصلي:

الفوز أو التعادل مع الباطن يضمن له الاستمرار في دوري جميل ، كما أن خسارة الفتح أو القادسية، يضمن له تفادي مباراة الملحق.

من الاحتمالات الواردة أيضا أن يتساوى أكثر من فريق برصيد 26 نقطة، وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى الأهداف لحسم الصراع.

وتنطلق الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل ، وتقرر أن تقام جميع مبارياتها في يوم واحد، وفي توقيت واحد، وتحديداً عند 8.50 دقيقة من مساء الخميس، ما عدا لقاء الاتفاق والشباب الذي تقرر إقامته يوم الأربعاء، كما أعلن نادي الاتفاق.