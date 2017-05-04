في الجولة الأخيرة لدوري المحترفين.. الزعيم يتوج بـ(جميل) من منصة الغريم

شارك عبر واتساب

تقديم – أحمد إلياس

في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري جميل للمحترفين. تتجه أنظار الجماهير صوب ديربي المنطقة الوسطى، لمشاهدة تتويج نادي الهلال بالدوري، بعد مواجهته اليوم أمام غريمه التقليدي – النصر- بينما تقام خمس مباريات أخرى، سيتحدد فيها الفريق الهابط لمصاف دوري الدرجة الأولى، ليرافق فريق الوحدة الهابط رسمياً .

الهلال ـ النصر

يلتقي فريق الهلال خصمه ومنافسه اللدود فريق النصر، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في قمة الجولة السادسة والعشرين، والأخيرة، والتي سيتوج خلالها الهلال بالدوري، وستنطلق القمة الساعة (8.50) مساءً، ويدخل الزعيم المتوج اليوم باللقب برصيد (٦٣) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مباراة، فاز في عشرين مواجهة، وخسر مباراتين،

وتعادل في ثلاث مباريات، ويعتمد دياز في الدفاع والوسط ، على اللاعبين أسامة هوساوي، وعبدالله الحافظ، ومحمد البريك، و نيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، ومحمد الشلهوب، وعبدالله عطيف، ونواف العابد، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على ليو يوناتيني، وعمر خربين.

وفي الطرف الآخر، يلعب فريق النصر المباراة، وهو في المركز الثاني برصيد (٥٢) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مباراة، فاز في ست عشرة مواجهة، وخسر في خمس مباريات، وتعادل في أربع مواجهات، ويعتمد الفريق النصراوي على اللاعبين برونو أوفيني، وعمر هوساوي، وخالد الغامدي، وحسين عبدالغني، وإبراهيم غالب، وفيكتور أيالا، ويحيى الشهري، وحسن الراهب، ويغيب عن الفريق اللاعب محمد السهلاوي؛ بسبب الإيقاف.

الأهلي ـ التعاون

يستضيف فريق الأهلي نظيره فريق التعاون على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في مواجهة تنطلق الساعة (8.50) مساءً. يدخل الأهلي اللقاء، وهو في المركز الثالث برصيد (٥٢) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مباراة، فاز في ست عشرة مباراة، وخسر خمس مباريات، وتعادل في أربع ،

ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل، ومحمد عبدالشافي، وعقيل بالغيث، وسعيد المولد في الدفاع، وعلى قائد الفريق تيسير الجاسم، وسعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، واليوناني فيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم يعتمد على اللاعب مهند عسيري؛ ويغيب السومة للإصابة.

ويدخل سكري القصيم اللقاء، وهو في المركز السابع برصيد (٣١) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مباراة، فاز في تسع مباريات، وتعادل في أربع مواجهات، وخسر اثنتي عشرة مباراة،

ويعتمد البرتغالي جوزيه قوميز مدرب التعاون على اللاعبين طلال العبسي، ومحمود معاذ، وعبدالله كنو، وعبدالرحمن البركة في الدفاع، ونايف موسى، وأحمد الزين، والسوري جهاد الحسين، والروماني سان مارتن في خط الوسط، ويركز في الهجوم على الحسن نداي، ويغيب عن الفريق اللاعب ريكاردو ماتشادو؛ بسبب الإيقاف.

الفتح ـ الاتحاد

يحل فريق الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على فريق الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في مواجهة تنطلق الساعة (8.50) مساءً. يدخل فريق الفتح اللقاء، وهو في المركز العاشر برصيد (٢٦) نقطة، جمعها الفريق في خمس وعشرين مباراة، فاز في ست مباريات، وتعادل في ثمان، وخسر إحدى عشرة مواجهة،

ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي، وماجد المرشدي، وعبدالله العمار، وعلي البليهي، وعبدالعزيز بوشقراء، وساندرو مانويل، وحمدان الحمدان، وعلي الزقعان، وتوفيق بو حيمد، وحمد الجهيم في الهجوم، ويغيب عن الفريق اللاعب محمد الفهيد؛ بسبب الإيقاف.

وفي الطرف الآر يدخل فريق الاتحاد المواجهة المباراة، وهو في المركز الرابع برصيد (٥٢) نقطة، جمعها الفريق في خمس وعشرين مباراة، حقق خلالها سبعة عشر انتصارا، وثلاث تعادلات، وأربع مواجهات خسائر،

وتم خُصم ثلاث نقاط منه، بقرار من الفيفا، وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين أحمد عسيري، وبدر النخلي، وفهد الأنصاري، وخالد السميري، وكارلوس فالينويفيا، ويركز على اللاعب أجمد العكايشي في الهجوم، بعد سفر كهربا لمصر.

القادسية ـ الوحدة

يجمع ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، فريقي القادسية، والوحدة في مواجهة تنطلق الساعة (8.50) مساءً. يخوض القادسية المباراة، وهو في المركز الحادي عشر برصيد (٢٥) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مباراة، فاز في خمس مباريات، وتعادل في عشر مباريات، وخسر عشر مباريات،

ويعتمد فريق القادسية على عبدالرحمن العبيد، ومحمد خبراني، وعبدالمحسن فلاته، وحسن جعفري، وعبدالمحسن فلاته، وفي الوسط على اللاعب ألتون جوزيه، وحسن العمري، ونايف هزازي، والكويتي أحمد الظفيري، وباترك إيزا، وأحمد كرنشي، وفي الهجوم على بيسمارك فيريرا.

وفي الطرف الآخر، يلعب فرسان مكة اللقاء الأخير لهم في دوري جميل، بعد تأكد هبوطهم الرسمي لدوري الدرجة الأولى، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر والأخير، برصيد (17) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مواجهة، فاز في خمس مباريات، وخسر ثماني عشرة مباراة، وتعادل في مباراتين، وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين حاتم بلال، ومنصور النجار، وعبدالله الشامخ، ويحيى مسلم، وعبدالإله المالكي، وياسر الفهمي،

وفي الهجوم على مهند الفارسي، ومختار فلاته، ويغيب عن الفريق اللاعبان سلطان الدوسري، وأدلوف ليما؛ بسبب الإيقاف.

الخليج ـ الرائد

يحل فريق الرائد ضيفاً على منافسه فريق الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة تنطلق الساعة (8.50) مساءً. يدخل فريق الخليج اللقاء، وهو في المركز الثالث عشر برصيد (٢٣) نقطة، جمعها الفريق في خمس وعشرين مباراة، فاز في خمس مباريات، و خسر اثنتي عشرة مباراة، وتعادل في ثماني مباريات، ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين علي لاوجامي، وأداما فرانسو، وفيصل الخراع، وطلال مجرشي، وسلمان هزازي، وعلاء آل حجي، وبوبكر فوفانا، ودياكيتي،

ويغيب عن الفريق اللاعب سانتوس، وعبدالإله بخاري؛ بسبب الإيقاف. وفي الجانب الآخر، يدخل فريق الرائد المباراة، وهو في المركز الخامس برصيد (٣٢) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مباراة، فاز في عشر مباريات، وخسر ثلاث عشرة مواجهة، وتعادل في مباراتين.

ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب الرائد على اللاعبين أدريانو ألفيس، وحسن الشويش، ومحمد العمري في الدفاع، واللاعبين فارس العياف، وسلطان الشريف، وأحمد الحبيب، ودانيال أمورا، وسلطان السوادي، وصالح الشهري في الوسط، ويبقى اللاعب الغيني المميز إسماعيل بانغورا في الهجوم، ويغيب عن الفريق اللاعب عبدالكريم القحطاني؛ بسبب الإيقاف .

الفيصلي ـ الباطن

يلتقي فريق الفيصلي بخصمه فريق الباطن على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، في مباراة تنطلق الساعة (8.50) مساءً . يدخل فريق الفيصلي المباراة، وهو في المركز التاسع برصيد (٢٩) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مباراة، فاز في سبع مواجهات، وتعادل في ثماني مباريات، وخسر عشر مواجهات، ويعتمد الإيطالي جوفاني مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين أيغور روسي، وسلطان البيشي، ونادر المولد، وفواز فلاته، وعمر عبدالعزيز، وسام السويد، وأحمد عباس، ولوبيز غستافو، ومارتن مالوتشا، ومنصور حمزي.

وفي المقابل، يلعب فريق الباطن اللقاء، وهو في المركز الثاني عشر برصيد (25) نقطة، جمعها في خمس وعشرين مباراة، فاز في ست مباريات، وخسر اثنتي عشرة مواجهة، وتعادل في سبع مباريات، ويعتمد الوطني خالد القروني مدرب الباطن على اللاعبين سلطان غنيمان، وبندر المطيري، ووليد حزام، ومحسن العيسى، ومعن الخضري، ومشاري العنزي، ومزيد فريح، وفيصل عيادة الظفيري، وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير جورجي سيلفا .