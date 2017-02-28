في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا .. الأهلي عينه على نقاط أصفهان…وقمة خليجية تجمع الزعيم والريان

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تقديم – احمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة، فضمن المجموعة الآسيوية الثالثة يلتقي فريق الأهلي بمنافسه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، وذلك على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بينما يواجه فريق بونيودكور الأوزبكي فريق العين الإماراتي على ملعب بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ولحساب المجموعة الآسيوية الرابعة يستضيف فريق الهلال نظيره فريق الريان القطري على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بينما يلتقي فريق الوحدة الإماراتي بخصمه فريق بیرسبولیس الإيراني وذلك على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي .

ذوب آهن أصفهان الإيراني & الأهلي

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، وذلك على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وستنطلق المباراة الساعة (6.15) مساءً، ويسعى الأهلي لاستمرار انتصاراته في المجموعة، والحفاظ على روح الفريق التي ظهرت في مواجهة بونيودكور الأوزبكي السابقة التي تفوق بها الأهلي، وتصدر مجموعته الثالثة برصيد ثلاث نقاط،

ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل، وسعيد الربيعي، ومحمد عبدالشافي، وسعيد المولد في الدفاع، وعلى قائد الفريق تيسير الجاسم، وسعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، واليوناني فيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم يعتمد على اللاعب عمر السومه. وفي الطرف الآخر يدخل فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني المواجهة، وهو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادله أمام العين الإماراتي، وسيعتمد سيد مجتنبى حسيني مدرب ذوب أهن على اللاعبين علي حمام، وإحسان بهلوان، ومهران درخسان مهر، ورضا شكاري، واللبناني ربيع عطايا، والمهاجم الهندوراسي الخطير جيري بينغستون .

بونيودكور الأوزبكي & العين الإماراتي

يستضيف فريق بونيودكور الأوزبكي فريق العين الإماراتي على ملعب بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، في مواجهة تنطلق الساعة (4.00) بتوقيت المملكة، ويدخل أصحاب الأرض والجمهور المباراة؛ من أجل خطف الفوز، خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير في المجموعة دون نقاط، ويتميز لاعبو بونيودكور بالإمكانيات البدنية والجسمانية العالية، وسيعتمد سيرجي ليوشان مدرب الفريق الأوزبكي على اللاعبين أكرم كوميلوف، وإيرغاش إسماعيلوف، وروستامجون أشورماتوف، في الدفاع، ودوستونبيك خامداموف، وساردوربيك أزيموف، وسردور، ونجم خط الوسط إلدور شومورودوف، وباخودير نسيموف في الهجوم . وفي الطرف الآخر يلعب العين الإماراتي المباراة، وهو في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادله أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني على ملعب الشيخ هزاع بن زايد بنادي العين، ويعتمد زوران ماميتش مدرب الفريق العيناوي على اللاعبين إسماعيل أحمد، وخالد عبدالرحمن، ومحمد غريب، ومحمد فايز، وعامر عبدالرحمن، ولي منغ، وعمر عبدالرحمن عموري، صانع الألعاب، وأفضل لاعبي القارة، والإيفواري يانيك بولي .

الهلال & الريان القطري

يستضيف فريق الهلال نظيره فريق الريان القطري على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وستنطلق المباراة الساعة (7.45) مساءً، ويدخل الزعيم المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله في مسقط أمام بيروزي الإيراني، ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي، وياسر الشهراني، واللاعب نيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على ليو يوناتيني، وعمر خربين.

وفي الجانب الآخر يخوض فريق الريان القطري اللقاء، وهو متصدر لمجموعته برصيد (3) نقاط من فوز وحيد على الوحدة الإماراتي، ويعتمد الدانمركي مايكل لاودروب مدرب فريق الريان على اللاعبين موسى هارون، ومحمد علاء الدين، ووغوانزوا فييرا، والكوري الجنوبي كو مينغ جي، وردريغو تباتا، وفابيو سيزار، وسبيستيان سوريا، وعبدالرحمن الحرازي.

الوحدة الإماراتي & بیرسبولیس الإيراني

يلتقي فريق الوحدة الإماراتي بخصمه فريق بیرسبولیس الإيراني، وذلك على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وستنطلق المباراة الساعة (6.10) مساءً، ويدخل فريق الوحدة اللقاء، وهو في المركز الأخير دون نقاط، ويسعى لتحقيق الانتصار الأول له في المجموعة، ويعتمد خافيير أجيري مدرب الوحدة على اللاعبين أحمد راشد، وحمدان الكمالي، ومحمد المنهالي، وسالم الشرجي، وزايد الشحي، وخولخي فالديفيا، وبالازس دزسودزساك، وسبيستيان تيجالي .وفي الجانب الآخر يلعب فريق بیرسبولیس الإيراني، وهو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من تعادله مع الهلال، وسيعتمد الكرواتي برانو إیوانوفیتش مدرب بيروزي على اللاعبين أصحاب الخبرة كلاعبين آميد عاليشاه، ورامين رضائيان، ووحيد حيدرة في الدفاع، وميلاد كمنداني، وكمال الدين كاميابيناي، وحمید رضا أصغري، ورضا رملاجعب، ورضا نوروزي، ومحمد مسلماني .