في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا .. السومة يهدي الملكي نقاط ذوب آهان.. والزعيم يقتنص الفوز من الريان

شارك عبر واتساب

مسقط- الرياض- البلاد

منح الهدف الرائع الذي سجله النجم عمر السومة فريقه الأهلي الانتصار الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا، بعد تسجيله هدف الفوز للفريق الملكي في شباك دوب آهن الايراني في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي أقيمت في سلطنة عمان. تقدم الأهلي بهدف سجله اللاعب عبد الفتاح العسيري في الدقيقة 29 قبل أن يدرك الفريق الأيراني التعادل من ركلة جزاء، سجلها إحسان بهلوان في الدقيقة 48 بعد مخالفة ارتكبها معتز هوساوي نال على إثرها بطاقة حمراء ليلعب الأهلي بعشرة لاعبين.

لكن السومة انبرى لركلة حرة قبل أربع دقائق على نهاية المباراة، وسددها على طريقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في المرمى الإيراني مانحًا فريقه الفوز بهدفين مقابل واحد.

ورفع الأهلي رصيده في صدارة المجموعة الثالثة إلى ست نقاط، مقابل نقطة واحدة لذوب آهن في المركز الثالث. وحقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي، بعد أن تغلب في الجولة الأولى على بونيودكور الأوزبكي0/2، في الوقت الذي تعادل فيه ذوب آهن في الجولة الأولى مع العين الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط ؛ لفوزه على بونيودكور الأوزبكي1/3 في طشقند.

واقتنص الهلال فوزا قاتلًا من ضيفه الريان القطري 1/2 على استاد الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. وظل الهلال متقدما بهدف نظيف حتى قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، ولكن الريان نجح في إدراك التعادل،

ثم حصل الهلال على ضربة جزاء في الدقيقة 95، منحته نقاط المباراة. وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال بعد مرور ثلاث دقائق من بداية المباراة، لكن البرازيلي الآخر رودريجو تاباتا سجل هدف التعادل للريان في الدقيقة 80 ،

واحتسب الحكم الأسترالي كريستوفر جيمس بيث ضربة جزاء للهلال في الدقيقة 95 ، سجل منها اللاعب البديل محمد الشلهوب هدف الفوز القاتل بعد مشاركته في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط ليقتسم صدارة المجموعة الرابعة مع بيروزي الإيراني الذي تغلب على مضيفه الوحدة الإماراتي 2/3 ، وتجمد رصيد الريان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.