في الجولة لدوري جميل25 .. 7 يغيبون و80 مهددون

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جدة- البلاد

تنطلق اليوم مباريات الجولة 25 قبل الأخيرة من منافسات دوري جميل للمحترفين.وتشهد هذه الجولة غياب 7 لاعبين عن المشاركة مع أنديتهم؛ بداعي الإيقاف بعد نيلهم 3 بطاقات صفراء خلال المباريات الماضية. وهم نواف العابد (الهلال)، فيصل الخراع (الخليج)، متعب شراحيلي (الرائد)، عبدالمجيد الصليهيم (الشباب)، عبدالله العويشير (الفتح)، عبدالمحسن فلاتة (القادسية) وحاتم بلال (الوحدة). وسيكون تأثير غياب بعض اللاعبين مؤثرًا على أنديتهم التي تصارع؛ من أجل البقاء ضمن أندية الممتاز، الذي توج به الهلال، وهبط فريق الوحدة الى الدرجة الأولى، والكل يترقب الفريق الذي سيصاحب الوحدة الى دوري الأولى. من جهة أخرى، هناك 80 لاعبًا مهدد بالغياب عن الجولة الختامية بعد حصولهم على إنذارين، وحصولهم على إنذار في مباريات الجولة المقبلة يعني انتظارهم الى الموسم المقبل للمشاركة مع أنديتهم. ويمثل هذا العدد الكبير من اللاعبين جميع أندية دوري جميل، ويعتبر فريقا الاهلي والخليج من أكثر الأندية التي يُهدد الإيقاف لاعبيها بـ 10 لاعبين، يليهما القادسية بـ 8 لاعبين، ثم النصر والشباب والتعاون بـ 7 لاعبين، والباطن والرائد بـ 6 لاعبين، ثم الوحدة بـ 5 لاعبين، ثم الهلال والاتحاد بـ 4 لاعبين، وأخيرا الفتح والاتفاق والفيصلي بلاعبين فقط.