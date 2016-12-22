في الجولة 15 لدوري الأولى.. الطائي يهدد صدارة أحد وهجر يتوعد نجران والوطني يخشى لهيب الشعلة

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الدمام-حمودالزهراني

يتجدد اليوم الخميس التنافس والصراع في دوري الدرجة الأولى من خلال ثلاث مواجهات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة، في مواجهات متوقع لها القوة والإثارة والندية، والمطلوب فيها الثلاث نقاط من كل الفرق.

الطائي x أحد

على مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، يلتقي فريق الطائي وفريق أحد في مواجهه تعتبر الأهم والأقوى في لقاءات اليوم. فريق الطائي يسعى لتعويض خسارته الأخيرة من الوطني 2-صفر ومطالب أمام جماهير بمسح الصورة السلبية التي يقدمها الفريق هذا الموسم، فيما يسعى فريق أحد لتعزيز صدارته والتمسك بها وتعويض التعادل السلبي الأخير الذي انتهى عليه لقاؤه مع الفيحاء، وهو الأمر الذي سيجعل اللقاء قويا ومثيرا . المطلوب فيه ثلاث نقاط لكلا الفريقين.

هجر x نجران

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يتقابل فريق هجر وفريق نجران بنشوة الانتصارات الأخيرة التي حققها الفريقان. فوز هجر على وج 2-1، وفوز نجران على النهضة 1-صفر؛ لذا سيدخل الفريقان بروح عالية ومعنويات عالية؛ من أجل الفوز بالثلاث نقاط، ومواصلة المشوار للأمام، والتقدم خطوة مهمة.

الشعلة x الوطني

على ملعب نادي الشعلة وبنشوة الانتصارات الأخيرة، يتقابل فريق الشعلة وفريق الوطني في مواجهة لاتقل أهمية عن مواجهات اليوم. الثلاث نقاط تهم كل فريق. انتصار الوطني الأخير على الطائي 2-صفر، وبنفس النتيجة الشعلة على النجوم 2-صفر سيكون السلاح القوي لمواجهة اليوم، والدافع القوي والتحفيزي للثلاث نقاط؛ لذا سيكون السباق والصراع على الفوز بالثلاث نقاط.