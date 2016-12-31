في الجولة 16 لدوري الأولى.. صدارة أحد في محطة الشعلة .. وديربي الأحساء بين هجر والعدالة .. والطائي يخشى الفيحاء

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الدمام- حمود الزهراني

تختتم اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى من خلال ثلاثة لقاءات، متوقع لها القوة والإثارة والندية. الفوز فيها هدف للجميع.

الشعلة x أحد

على ملعب نادي الشعلة يستضيف فريق الشعلة فريق أحد المتصدر لدوري الدرجة الأولى حتى لقاء اليوم، في مواجهة يسعى كل فريق للفوز بالثلاث نقاط، وخاصة أصحاب الأرض فريق الشعلة الذي يحرص على تعويض التعادل الاخير الذي انتهى عليه لقاؤه امام الوطني، ومنها العودة للانتصارات. في المقابل يحرص فريق أحد على تأكيد صدارته وتعزيز الفوز الاخير الذي حققه على الطائي 2-1، وهو الامر الذي سيجعل اللقاء قويا ونديا.

هجر x العدالة

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يلتقي فريق هجر وفريق العدالة في موقعة ديربي الأحساء. ثلاث نقاط مهمة للفريقين. هجر الفريق الجريح يسعى للخروج من الأزمة التي تحاصر الفريق وخاصة بعد الخسائر المتتالية التي اثرت على مسيرة الفريق التي كان اخرها الاسبوع الماضي امام نجران 2-1، وهو الامر الذي يضاعف مسؤولية اللاعبين؛ من اجل تحقيق الفوز، واعادة الفريق الى ساحة الانتصارات. في المقابل يسعى فريق العدالة الى تعزيز فوزه الاخير 2-1 على فريق النهضة، ومواصلة التقدم، واللقاء لن يكون سهلا على الفريقين.

الطائي x الفيحاء

على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية يتقابل فريق الطائي وفريق الفيحاء في مواجهه لا تقل أهمية عن لقاءات اليوم. ثلاث نقاط تعني الشيء الكثير لكل فريق. الطائي يسعى لتعويض خسارته الاخيرة من احد 2-1 والعودة الى ساحة الانتصارات، والفيحاء يسعى الى تعزيز فوزه الاخير على وج 3-صفر، ومواصلة المشوار والتقدم للأمام؛ لذا سيكون لقاء قويا ونديا بين الفريقين.