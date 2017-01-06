في الجولة 17 لدوري الأولى.. الفيحاء يطفئ الشعلة والنجوم يتخطى العروبة وتعادل المتصدر مع الجيل
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وارتفع رصيد أحد إلى 32 نقطة بالمركز الأول ، ورصيد الجيل 20 نقطة بالمركز الحادي عشر .
المدينة المنورة- البلاد
تعادل فريق أحد متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع نظيره الجيل بهدف لكل منهما أمس ضمن الجولة السابعة عشرة من المسابقة .
وارتفع رصيد أحد إلى 32 نقطة بالمركز الأول ، ورصيد الجيل 20 نقطة بالمركز الحادي عشر .
وتغلب فريق الفيحاء على نظيره الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرتفع رصيد الفيحاء إلى 29 نقطة بالمركز الثاني ، وتجمد رصيد الشعلة عند 25 نقطة بالمركز الخامس .
كما تغلب فريق النجوم على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرتفع رصيد النجوم إلى 18 نقطة بالمركز الرابع عشر ، وتوقف رصيد العروبة عند 28 نقطة بالمركز الثالث ، فيما خسر الوطني من نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد ضمك إلى 24 نقطة بالمركز السادس ، وتجمد رصيد الوطني عند 15 نقطة بالمركز الخامس عشر.
الوسوم:الفيحاء والشعلة
التصنيف: الرياضة
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