العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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في الجولة 17 لدوري الأولى.. الفيحاء يطفئ الشعلة والنجوم يتخطى العروبة وتعادل المتصدر مع الجيل

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في الجولة 17 لدوري الأولى.. الفيحاء يطفئ الشعلة والنجوم يتخطى العروبة وتعادل المتصدر مع الجيل
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المدينة المنورة- البلاد

تعادل فريق أحد متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع نظيره الجيل بهدف لكل منهما أمس ضمن الجولة السابعة عشرة من المسابقة .

وارتفع رصيد أحد إلى 32 نقطة بالمركز الأول ، ورصيد الجيل 20 نقطة بالمركز الحادي عشر .
وتغلب فريق الفيحاء على نظيره الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرتفع رصيد الفيحاء إلى 29 نقطة بالمركز الثاني ، وتجمد رصيد الشعلة عند 25 نقطة بالمركز الخامس .
كما تغلب فريق النجوم على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرتفع رصيد النجوم إلى 18 نقطة بالمركز الرابع عشر ، وتوقف رصيد العروبة عند 28 نقطة بالمركز الثالث ، فيما خسر الوطني من نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد ضمك إلى 24 نقطة بالمركز السادس ، وتجمد رصيد الوطني عند 15 نقطة بالمركز الخامس عشر.

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التصنيف: الرياضة

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