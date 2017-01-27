في الجولة 18 لدوري الأولى.. ضمك يتوعد صدارة أحد والطائي يخشى لهيب الشعلة والنهضة تهدد باسقاط النجوم ولقاء الجريحين يجمع العروبة والوطني

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الدمام-حمودالزهراني

تعود عصر اليوم الجمعة، منافسات دوري الدرجة الأولى، من خلال أربع مواجهات في افتتاح الجولة الثامنة عشرة، والتي يتوقع أن تشهد قوة وإثارة وندية، وسيكون العنوان في لقاءات اليوم الفوز بالثلاث نقاط ، وتأتي العودة اليوم بعد توقف دام لثلاثة أسابيع.

ضمك x أحد

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي فريق ضمك وفريق أحد في لقاء يسعى من خلاله فريق الوطني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتعزيز فوزه الأخير الذي حققه أمام الوطني 2-1، فيما يسعى أحد إلى تعزيز وتأكيد صدارته، وتعويض التعادل الأخير الذي حققه أمام الجيل 1-1، وهو ماسيجعل اللقاء قويا بين الفريقين.

الشعلة x الطائي

على ملعب نادي الشعلة يتقابل فريق الشعلة وفريق الطائي في مواجهة، لاتقل أهمية عن مواجهات اليوم. ثلاث نقاط مهمة لكل فريق، خاصة بعد العودة من التوقف، والتي يحرص فيها كل فريق على العودة الحقيقية؛ من أجل التعويض، ومسح الإخفاقات الأخيرة التي تعرض لها الفريقان، عندما خسر الشعلة من الفيحاء 3-،1 وخسر الطائي من وج 3- صفر.

النهضة x النجوم

على ملعب نادي النهضة، يسعى فريق النهضة بقيادة الوطني يوسف الغدير لمواصلة انتصاراته، وتعزيز الفوز الأخير الذي حققه على الحزم 1-صفر، عندما يستضيف فريق النجوم من الأحساء، في مواجهة أشبه ما تكون بالديربي الشرقاوي، وكما هو الحال لفريق النجوم الذي يحرص على تعزيز انتصاره الأخير، الذي حققه أمام العروبة 3-1؛ لذا سيكون اللقاء قويا؛ من أجل الثلاث نقاط.

العروبة x الوطني

على ملعب نادي العروبة يلتقي الجريحان؛ فريق العروبة وفريق الوطني في مواجهة البحث عن التعويض ومسح الصورة الأخيرة التي ظهر بها الفريقان في الجولة الماضية؛ حيث خسر العروبة من النجوم 3-1، وخسر الوطني من ضمك 2-1، وهو الأمر الذي سيجعل الصراع شرسا؛ من أجل الفوز بالثلاث نقاط.