في الجولة 18 لدوري الأولى.. هجر يتوعد بزيادة أوجاع الحزم .. ونجران يهدد القيصومة .. ووج يحضر مفاجأة للعدالة

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الدمام- حمود الزهراني

تتواصل اليوم السبت منافسات مباريات دوري الدرجة الأولى؛ من خلال ثلاث مواجهات، تقام ضمن مباريات الجولة 18، التي انطلقت مبارياتها أمس الجمعة، بأربع مواجهات، ويتوقع أن تحظى مواجهات اليوم بالإثارة والندية؛ حيث يتطلع كل فريق للثلاث نقاط.

هجر x الحزم

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يلتقي فريق هجر وفريق الحزم، في مواجهة يتطلع كل فريق للفوز بالثلاث نقاط، لمواصلة المشوار، والتقدم خطوة مهمة للأمام. هجر يسعى لتعزيز فوزه الأخير3-2 على حساب القيصومة، فيما يسعى فريق الحزم إلى تعويض خسارته 1-صفر من النهضة.

نجران x القيصومة

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتقابل فريق نجران وفريق القيصومة في مواجهة لاتقل أهمية عن بقية مواجهات اليوم. ثلاث نقاط مهمة لكل فريق. نجران لتعزيز فوزه الأخيرعلى العدالة 3-2 ، والقيصومة لمسح الصورة الماضية وتعويض خسارة هجر 3-2؛ لذا سيكون اللقاء قويا بين الفريقين.

وج x العدالة

على ملعب مدينة الملك فهد يسعى فريق وج، المتسلح بالأرض والجمهور لمواصلة مفاجآته هذا الموسم، عندما يستضيف فريق العدالة، في لقاء يبحث من خلاله كل فريق الحصول على الثلاث نقاط. فريق وج يسعى إلى تأكيد وتعزيز فوزه الأخير الكبير على الطائي بثلاثية، ومواصلة المشوار للأمام، فيما يسعى فريق العدالة إلى التعويض، ومسح الخسارة الأخيرة التي تعرض لها بـ3-2 من نجران. من هنا سيكون اللقاء كبيرا ومثيرا؛ من أجل الثلاث نقاط.