العدد 21836 05 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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في الجولة 19 لدوري الأولى.. الطائي يصحو على الجيل والبقية تعادلات

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في الجولة 19 لدوري الأولى.. الطائي يصحو على الجيل والبقية تعادلات
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الدمام-حمودالزهراني

استعاد فريق الطائي لكرة القدم توازنه في دوري الدرجة الأولى عندما حقق انتصارا مهما وثمينا على الجيل بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم أمس ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة بعد مباراة جيدة المستوى. وخيم التعادل على بقية المباريات حيث تعادل النجوم مع هجر1-1، وتعادل الفيحاء مع ضمك 1-،1 وتعادل الوطني مع النهضة 1-1، وكان فريق نجران قد اكتسح فريق وج بنتيجة 4-1، في افتتاح الجولة، ويبقى الصراع حاضرا في جميع اللقاءات.

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التصنيف: الرياضة

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