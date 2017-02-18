في الجولة 19 لدوري جميل .. العالمي يحسم كلاسيكو الأهلي ويرتقي للوصافة

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

ارتقى النصر للمركز الثاني في جدول الترتيب بعد فوزه الثمين، مساء أمس، على حساب مضيفه الأهلي في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

سجل هدفي اللقاء، اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 45+1، ونايف هزازي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأهلي سعد الأمير في الدقيقة ،72 بعد تدخله مع محمد السهلاوي مهاجم النصر.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 41 نقطة ليرتقي للمركز الثاني، أمام الأهلي الذي تجمد رصيده عند 40 نقطة متراجعاً للمركز الثالث.

ولحساب نفس الجولة، حقق الوحدة فوزا هاما على الاتفاق بهدفين مقابل هدف . تقدم الوحدة في الدقيقة 41 عن طريق مختار فلاتة من ركلة جزاء، وسجل لاعب الوحدة عبد الله فيصل هدفا في مرماه ليتعادل الاتفاق.

وفي الدقيقة 58 عاد مختار فلاته ليسجل هدف الفوز للوحدة. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 16، وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 22.

وفي نفس المسابقة ،تعادل الفيصلي وضيفه الرائد 1 – 1 أمس، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ضمن الجولة الـ19 لدوري جميل للمحترفين لكرة القدم. تقدم الرائد عن طريق واندر لويز عند الدقيقة السابعة، وتمكن محمد مجرشي من إدراك التعادل للفيصلي عند الدقيقة 83 . وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 23 نقطة والفيصلي إلى 18 نقطة