في الجولة 19 لدوري جميل .. كلاسيكو الملكي والعالمي.. من يزيح الآخر عن المنافسة؟

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة ثلاث مواجهات. تجمع المباراة الأولى فريق الأهلي بمنافسه فريق النصر، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بمحافظة جدة ، ويواجه فريق الوحدة خصمه فريق الاتفاق على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بينما يلتقي فريق الفيصلي بنظيره فريق الرائد على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة .

الأهلي & النصر

يستضيف فريق الأهلي فريق النصر في قمة الجولة 19، وذلك على ملعب الجوهرة، وستنطلق القمة الساعة (8.25) مساءً . يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد (40) نقطة، جمعها في ثماني عشرة مباراة، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وخسر أربع مباريات، وتعادل في واحدة، ويعتمد جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل ومنصور الحربي وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، وسعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، واليوناني فيتفا في خط الوسط،

وفي الهجوم يعتمد على اللاعب عمر السومة. وفي الطرف الآخر يلعب فريق النصر المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد (38) نقطة، جمعها في ثماني عشرة مباراة، فاز في اثنتي عشرة مواجهة، وخسر في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، ويعتمد مدرب الفريق النصراوي الفرنسي باتريس كارتيرون على اللاعبين برونو أفيني، وعمر هوساوي، وخالد الغامدي، وإبراهيم غالب، واللاعب سامي النجعي، وعبدالرحمن الدوسري، وأحمد الفريدي، ويحيى الشهري، وفي الهجوم محمد السهلاوي، ويغيب عن الفريق اللاعب شايع شراحيلي؛ بداعي الإصابة .

الوحدة & الاتفاق

يلتقي فريق الوحدة منافسه فريق الاتفاق على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (8.25) مساءً، ويدخل فرسان مكة اللقاء، وهم في المركز الرابع عشر برصيد (13) نقطة، جمعها في ثماني عشرة مواجهة، فاز في أربع مباريات، وخسر ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في واحدة، وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين حاتم بلال، ومنصور النجار، وعبدالله الشامخ، ويحيى مسلم، وعبدالإله المالكي، وياسر الفهمي، وفي الهجوم مختار فلاتة ومهند الفارسي. وفي الجانب الآخر يدخل الفريق الاتفاقي المباراة، وهو في المركز السابع برصيد (22) نقطة، جمعها في ثماني عشرة مباراة، فاز في ست مواجهات، وتعادل في أربع، وخسر ثماني مباريات، ويعتمد المدرب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاتفاق على اللاعبين جمعان الدوسري وحسن كادش ومحمد كوفي ويحيى عتين ومحمد كنو ومحمد الكويكبي وصالح العمري والأسباني خوانمي كاليخون، وفي الهجوم على يوسف السالم، ويغيب عن الفريق اللاعب أمينو بوبا؛ بسبب الإيقاف، واللاعب البوليفي يسماني دوك؛ بداعي الإصابة .

الفيصلي & الرائد

يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق الرائد على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة، في مواجهة تنطلق الساعة (6.35) مساءً. يدخل فريق الفيصلي المباراة، وهو في المركز الحادي عشر برصيد (17) نقاط، جمعها في ثماني عشرة مباراة، فاز في أربع مواجهات، وتعادل في خمس مباريات، وخسر تسع مواجهات، ويعتمد تومسيلاف إيكوفيتش مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين سلطان البيشي وفواز فلاته وأيغور روسي وسالم السويد وعمر عبدالعزيز ومارتن مالوتشا ومنصور حمزي. وفي الطرف الآخر يدخل فريق الرائد المباراة، وهو في المركز السادس برصيد (22) نقطة، جمعها في ثماني عشرة مباراة، فاز في سبع مباريات، وخسر عشر مواجهات، وتعادل في واحدة، ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الرائد على اللاعبين أدريانو ألفيس وحسن الشويش ومحمد العمري في الدفاع، وعلى اللاعبين فارس العياف وسلطان الشريف وجليمار وأحمد الحبيب وسلطان السوادي في الوسط، ويغيب عن الفريق اللاعب الغيني المميز إسماعيل بانغورا؛ بسبب الإيقاف.