في الجولة 20 لدوري جميل.. العالمي يصطدم بالفيصلي لملاحقة الصدارة والباطن في معركة وجود أمام فرسان مكة

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مواجهتين. تجمع المباراة الأولى فريق النصر بنظيره فريق الفيصلي على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وفي اللقاء الثاني يواجه فريق الباطن منافسه فريق الوحدة على ملعب استاد نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن .

النصر & الفيصلي

يستضيف فريق النصر نظيره فريق الفيصلي على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (8.25) مساءً. يدخل فريق النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد (41) نقطة، جمعها في تسع عشرة مباراة، فاز في ثلاث عشرة مواجهة، وخسر في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، ويعتمد مدرب الفريق النصراوي الفرنسي باتريس كارتيرون ، في الدفاع، الوسط على اللاعبين برونو أفيني، وعمر هوساوي، وخالد الغامدي، وإبراهيم غالب، وعبدالرحمن الدوسري، ويحيى الشهري ، وفي الهجوم على المهاجم محمد السهلاوي، ويغيب عن الفريق اللاعبون سامي النجعي، وشايع شراحيلي؛ بداعي الإصابة .

وفي الطرف الآخر يدخل فريق الفيصلي المباراة، وهو في المركز الحادي عشر برصيد (18) نقاط، جمعها في تسع عشرة مباراة، فاز في أربع مواجهات، وتعادل في ست مباريات، وخسر تسع مواجهات، ويعتمد سالويناس مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين سلطان البيشي، وفواز فلاته، وأيغور روسي، وسام السويد، وعمر عبدالعزيز ومارتن مالوتشا، ومنصور حمزي، ويغيب عن الفريق اللاعب نادر المولد للإيقاف .

الباطن & الوحدة

يلتقي فريق الباطن منافسه فريق الوحدة على ملعب استاد نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن، في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (6.35) مساءً، ويدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق الباطن اللقاء، وهو في المركز العاشر برصيد (20) نقطة، جمعها في تسع عشر مباراة، فاز في خمس مباريات، وخسر تسع مواجهات، وتعادل في خمس مباريات، ويعتمد المدرب الوطني خالد القروني المدير الفني للباطن في الدفاع والوسط على اللاعبين سلطان غنيمان، ووليام ألفيس، وخالد الزيلعي، ومعن خضري، ووليد حزام، وجدعان الشمري، ومشاري العنزي، وفيصل عيادة الظفيري، وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير سهو المطيري .

وفي الجانب الآخر يخوض فريق فرسان مكة اللقاء، وهم في المركز الثاني عشر برصيد (16) نقطة، جمعها في تسع عشرة مواجهة، فاز في خمس مباريات، وخسر ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في واحدة، وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن في الدفاع والوسط على اللاعبين شريف حازم، حاتم بلال، ومنصور النجار، وعبدالله الشامخ، ويحيى مسلم، وعبدالإله المالكي،وأحمد مجدي، وياسر الفهمي، وفي الهجوم على مختار فلاتة، ومهند الفارسي.