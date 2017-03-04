في الجولة 20 لدوري جميل .. تعادلان بطعم الخسارة للنصر والباطن أمام الفيصلي والوحدة

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الرياض- حفر الباطن- البلاد

أهدر النصر نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب دوري جميل لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الفيصلي في المرحلة الـ20 للمسابقة أمس.

وارتفع رصيد النصر، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة، إلى 42 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق خمس نقاط خلف الهلال (المتصدر) الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه الاتحاد غدا في المرحلة ذاتها. في المقابل، رفع الفيصلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي نفس الجولة، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء الباطن مع ضيفه الوحدة، ونجح المصري عادل عبدالرحمن، المدير الفني للوحدة، في التعادل مع فريقه السابق، الذي بدأ معه الموسم الجاري؛ فارتفع رصيد الباطن إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق 4 نقاط أمام الوحدة، صاحب المركز الـ12 مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم الباطن في الدقيقة 34 عندما تابع البرازيلي تراباي أديسون ضربة رأس من مواطنه وليام ألفيس ليضع الكرة بقدمه في شباك عبدالله آل عراف حارس الوحدة، لكن مختار فلاته أدرك التعادل للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 51.