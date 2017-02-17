في الجولة 21 لدوري الأولى.. الطائي يتحدى العروبة والجيل يتوعد وج وضمك يخشى لهيب الشعلة

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الدمام-حمودالزهراني

تتواصل اليوم الجمعة منافسات مباريات الجولة ،21 في دوري الدرجة الأولى، من خلال إقامة ثلاث مواجهات، سيكون فيها الكثير من القوة والإثارة والتحدي؛ من أجل الثلاث نقاط، وكانت الجولة قد انطلقت أمس الخميس بمواجهة أحد وهجر.

الشعلة x ضمك

على ملعب نادي الشعلة بالخرج يلتقي فريق الشلعة وضمك في مواجهة البحث عن الثلاث نقاط؛ من أجل التعويض، ومسح الصورة الأخيرة التي ظهر بها الفريقان الأسبوع الماضي عندما خسر الشعلة من الجيل 1-صفر، وتعادل ضمك والطائي سلبيا، وهو الأمر الذي سيجعل الصراع قويا؛ للحصول على الثلاث نقاط.

الجيل x وج

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف فريق الجيل فريق وج في مواجهة لاتقل أهمية عن مواجهات اليوم. ثلاث نقاط تهم كل فريق لمواصلة المشوار، والتقدم خطوة للأمام. الجيل يسعى لتعزيز الفوز الماضي الذي حققه على الشعلة 1-صفر، فيما يسعى وج لتعويض خسارته الماضية من القيصومة 2-1؛ لذا سيكون اللقاء مهما للفريقين.

الطائي x العروبة

على مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل يتقابل فريق الطائي وفريق العروبة في أقوى مواجهات اليوم. ثلاث نقاط تعني الشيء الكثير لكل فريق. الطائي يحرص على تعويض التعادل السلبي الماضي أمام ضمك، في المقابل يحرص فريق العروبة على تعويض خسارته الأخيرة من الفيحاء بهدف، وهم ماسوف يجعل اللقاء قويا ونديا بين الفريقين عنوانه الفوز.