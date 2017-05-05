في الجولة 27 من الدوري المصري.. الأهلي يفلت من كمين الجيش

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إعداد- محمود العوضي

حقق الأهلي المصري فوزا قاتلا، على مضيفه طلائع الجيش بهدفين لهدف ، في المباراة التي اقيمت بينهما، على ملعب الجيش في السويس، ضمن مباريات المرحلة الـ27 للدوري.

سجل عبد الله السعيد للأهلي ( 25 ركلة جزاء) ، والبديل ميدو جابر (90+5) ، وسجل للطلائع معتمد يوسف (56).

بهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة 71 في الصدارة، رافعا الفارق مع الثاني المقاصة إلى 8 نقاط ، ويتجمد رصيد الطلائع عند النقطة 35 في المركز التاسع.

نجح الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدما، بعد أن فرض سيطرته على الملعب، حتى ولو لم تكن الكرة في حوذة لاعبيه بالشكل الذي اعتاد عليه الجمهور الأحمر.

وفي الشوط الثاني بدأ الطلائع بقوة؛ بحثا عن هدف التعادل، وهو ما تحقق عن طريق معتمد يوسف، حيث لعب الكرة برأسه رائعة داخل الشباك. وبمرور الوقت كثف الأهلي ضغطه على مرمى الطلائع؛ بحثا عن الهدف الثاني، وهاجم بضراوة، إلى أن نجح ميدو جابر في تسجيل الهدف القاتل.