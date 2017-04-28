في الجولة 29 لدوري الأولى.. النهضة يتحدى نجران وضمك يتوعد القيصومة

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الدمام-حمودالزهراني

تتواصل اليوم الجمعة، منافسات مباريات الجولة التاسعة والعشرين في دوري الدرجة الأولى، من خلال أربع مواجهات، سيكون فيها الكثير من القوة والإثارة والندية، وتعتبر الثلاث نقاط مهمة لجميع الفرق.

النهضة × نجران

على ملعب نادي النهضة، سيكون الصراع والتنافس على الثلاث نقاط بين فريق النهضة وفريق نجران، في مواجهة تعتبر مهمة للفريقين. الفوز فيها يعني الشء الكثير.

العدالة × العروبة

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يلتقي فريق العدالة، وفريق العروبة في مواجهة لاتقل أهمية عن مواجهات اليوم. ثلاث نقاط مهمة لكل فريق.

ضمك× القيصومة

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتقابل فريق ضمك، وفريق القيصومة في معترك حقيقي الأهم فيه الفوز بالثلاث نقاط، للتقدم خطوة مهمة للأمام.

الحزم× الجيل

على ملعب نادي الحزم يستضيف فريق الحزم فريق الجيل، في لقاء تعتبر فيه الثلاث نقاط في منتهى الأهمية للفريقين؛ من أجل مواصلة المشوار والتقدم خطوة مهمة للأمام.