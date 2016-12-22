في الجولة15 لدوري الأولى.. ضمك يتحدى الحزم والقيصومة يخشى العروبة والفيحاء يواجه وج وديربي يجمع العدالة والنهضة

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الدمام-حمودالزهراني

تتواصل عصر ومساء اليوم منافسات مباريات دوري الدرجة الأولى من خلال أربع مواجهات ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، والتي يتوقع فيها الكثير من القوة والإثارة.

ضمك x الحزم

على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يتقابل فريق ضمك وفريق الحزم في مواجهة البحث عن الثلاث نقاط؛ من أجل مواصلة المشوار، والتقدم خطوة للأمام، وقد أنهى الفريقان استعدادهما للمواجهة بشكل جيد. ضمك خسرلقاءه الأخير من القيصومة 2-1، والحزم تعادل مع الجيل 1-1.

القيصومة x العروبة

على ملعب نادي الباطن يلتقي فريق القيصومة مع فريق العروبة في لقاء يهم الفريقين، وتعني الثلاث نقاط الشيء الكثير لكل فريق؛ من أجل مواصلة المشوار للمنافسة، في ظل الصراع الكبير في كل شيء . القيصومة فاز في لقائه الماضي 2-1 على ضمك، فيما تعادل العروبة مع العدالة 1-1.

العدالة x النهضة

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يلتقي فريق العدالة وفريق النهضة في ديربي شرقاوي؛ للظفر بالثلاث نقاط . خاصة بعد تعثر الفريقين في الأسبوع الماضي، بخسارة النهضة 1- صفر من نجران، وتعادل العدالة مع العروبة 1-1 .

الفيحاء x وج

على مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي فريق الفيحاء وفريق وج في مواجهة البحث عن الثلاث نقاط؛ من أجل التقدم خطوة للأمام في ظل المنافسة على المراكز المتقدمة. الفيحاء تعادل في لقائه الأخير مع أحد سلبيا، ووج خسر من هجر 2-1، وسيدخل كل فريق للبحث والتعويض ومسح الصورة الأخيرة التي ظهر بها كل فريق؛ لذا سيكون اللقاء قويا ومثيرا ونديا.