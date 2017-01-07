في الجولة17 لدوري الأولى.. وج يضرب الطائي بثلاثية وهجر يعبر القيصومة ونجران يتفوق على العدالة والغدير يعيد النهضة للانتصارات

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الدمام-حمودالزهراني

نجح الوطني يوسف الغدير المدير الفني لقدم النهضة في إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى الانتصارات بعد فوز مستحق حققه على مستضيفه فريق الحزم في مواجهة الرس،

في ختام مواجهات الجولة السابعة عشرة ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد الفوز على الحزم بنتيجة 1-صفر في اللقاء الذي شهد تفوقا نهضاويا في الشوط الأول، وتكافؤا في الثاني. أضاع فريق الحزم ركلة جزاء تصدى لها حارس النهضة، وبهذا الفوز يحقق فريق النهضة ثلاث نقاط مهمة وضعت الفريق في الوصافة برصيد 29 نقطة متساويا مع الفيحاء، وبهذا يحقق الغدير ماعجز عنه المدرب الأجنبي الذي سجل معه الفريق تراجعا في الأسابيع الماضية.

ونجح فريق هجر في التفوق على فريق القيصومة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي تقدم فيه القيصومة بالهدف الأول، وسرعان ماتعادل الضيوف ليتحول اللقاء إلى اثارة حقيقية حتى انتهى لصالح هجر محققاً فوزا مهما.

وفي اللقاء الثالث استطاع فريق نجران العودة للانتصارات بعد فوز مهم وثمين حققه على فريق العدالة بنتيجة 3-2 متقدما خطوة للأمام.

وفي اللقاء الرابع حقق فريق وج فوزا كبيرا على فريق الطائي بنتيجة 3- صفر بعد مباراة تألق فيها فريق وج مستوى ونتيجة، ليضم فريق الطائي إلى ضحاياه، ويتقدم الفريق خطوة مهمة للأمام.