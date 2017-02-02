في الجولة17 لدوري جميل .. الهلال يخشى صحوة بني قادس.. وإتي الشرقية في ورطة الباطن

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تقديم – أحمد إلياس

تتواصل مساء اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة عشرة، من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مواجهتين. تجمع المباراة الأولى فريق الهلال بمنافسه فريق القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الباطن خصمه فريق الاتفاق على ملعب نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن.

الهلال & القادسية

يستضيف فريق الهلال منافسه فريق القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في مواجهة تنطلق الساعة (٨.٢٠) مساءً، ويدخل الزعيم المباراة، وهو متصدر في المركز الأول برصيد (٤٠) نقطة، جمعها في ست عشرة مباراة، فاز في ثلاث عشرة مواجهة، وخسر مباراتين، وتعادل في واحدة،

ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي، وعبدالله الحافظ، وياسر الشهراني، واللاعب نيكولا ميليسي، ونواف العابد، وكارلوس إدوارد، وعمر خربين، وفي الهجوم على ليو يوناتيني، ويغيب عن الفريق اللاعب سلمان الفرج للإيقاف.

وفي الطرف الآخر يدخل فريق القادسية المباراة، وهو في المركز التاسع برصيد (١٦) نقطة، جمعها في ست عشرة مواجهة، فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر ست مباريات، ويعتمد مدرب فريق القادسية البرازيلي أنجوس دفاعياً، على عبدالرحمن العبيد، ومحمد خبراني وياسين برناوي، وفي الوسط على اللاعب أحمد كرنشي وحسن العمري ونايف هزازي وباترك أيز وتياجو ومتعب النجراني، وفي الهجوم على بيسمارك فيريرا .

الباطن & الاتفاق

يواجه فريق الباطن خصمه فريق الاتفاق على ملعب نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن، في لقاء تنطلق صافرته الساعة (3.30) عصراً، ويدخل فريق الباطن اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد (١٦) نقطة، جمعها في ست عشرة مباراة، فاز في أربع مباريات، وخسر ثماني مواجهات، وتعادل في أربع مباريات، ويعتمد المدرب الوطني خالد القروني المدير الفني للباطن على اللاعبين سلطان غنيمان،

ووليام ألفيس، وخالد الزيلعي، ومعن خضري، وجدعان الشمري، ومشاري العنزي، وفيصل عيادة الظفيري، وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير سهو المطيري.

وفي الجانب الآخر يدخل الفريق الاتفاقي المباراة، وهو في المركز السادس برصيد (21) نقطة، جمعها في ست عشرة مباراة، فاز في ست مواجهات، وتعادل في ثلاث، وخسر سبع مباريات، ويعتمد المدرب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاتفاق على اللاعبين جمعان الدوسري وحسن كادش وكوفي وعلي الزقعان وصالح العمري والأسباني خوانمي كاليخون، وفي الهجوم على يوسف السالم، ويغيب عن الفريق اللاعب يحيى عتين للإيقاف .