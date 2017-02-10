في الجولة18 لدوري الأولى .. العالمي في استراحة الوحدة.. والليث يبحث عن التعويض من بوابة الخليج

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تقديم – أحمد إلياس

تتواصل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين. تجمع المباراة الأولى فريق النصر بخصمه فريق الوحدة على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وفي المباراة الثانية يواجه فريق الشباب نظيره فريق الخليج على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

النصر & الوحدة

يستضيف فريق النصر فريق الوحدة على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساءً. يخوض صاحب الأرض والجمهور فريق النصر المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد (35) نقطة، جمعها في سبع عشرة مباراة، فاز في إحدى عشرة مواجهة، وخسر في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين. وسيعتمد مدرب الفريق النصراوي الفرنسي باتريس كارتيرون في الدفاع على اللاعبين برونو أفيني، وعمر هوساوي، وخالد الغامدي، وإبراهيم غالب، وفي الوسط على سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري وأحمد الفريدي ويحيى الشهري، وفي الهجوم على محمد السهلاوي .

وفي الطرف الأخر يدخل فرسان مكة اللقاء وهم في المركز الرابع عشر برصيد (13) نقطة، جمعها في سبع عشرة مواجهة، فاز في أربع مباريات، وخسر اثنتي عشرة مباراة، وتعادل في واحدة، وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين حاتم بلال ومنصور النجار وعبدالله الشامخ ويحيى مسلم وعبدالاله المالكي وياسر الفهمي وفي الهجوم مختار فلاتة ومهند الفارسي. بالإضافة للثلاثي الجديد توريك جبرين ، وشريف حازم، وأحمد مجدي .

الشباب & الخليج

يلتقي فريق الشباب نظيره فريق الخليج على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (6.25) مساءً، ويلعب فريق الشباب المباراة وهو في المركز الخامس برصيد (25) نقطة، جمعها في سبع عشرة مباراة، فاز في ست مواجهات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر أربع مباريات،

ويعتمد مدرب الفريق الشبابي الوطني سامي الجابر على اللاعبين الجزائري جمال بالعمري وحسن معاذ وعبدالله الاسطا وعبدالمجيد الصليهم وهتان باهبري، والمهاجم الجزائري بن يطو، ويغيب عن الفريق اللاعب سعود كريري؛ بسبب الإيقاف .

وفي الجانب الآخر يدخل فريق الخليج اللقاء، وهو في المركز الثالث عشر برصيد (13) نقطة، جمعها الفريق في سبع عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، و خسر عشر مباريات، وتعادل في أربع مباريات، ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين علي لاوجامي وأداما فرانسو وراشد الرهيب وعلاء آل حجي وبوبكر فوفانا ودياكيتي وطلال مجرشي .