في الجولة18 لدوري جميل .. روح النصر تخطف الوحدة والخليج يقتنص نقطة من الشباب

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متابعة -حمودالزهراني

حول النصر تأخره بهدف أمام ضيفه الوحدة إلى فوز قاتل بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة الثامنة عشرة من دوري جميل لكرة القدم.

تقدم الوحدة بهدف سجله مختار فلاتة في الدقيقة 65، وتعادل عبد الله محمد مادو للنصر في الدقيقة 80، قبل أن يسجل أحمد الفريدي هدف الفوز في الدقيقة 89. ورفع النصر رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشروالأخير.

وفي نفس الجولة، سقط الشباب في فخ التعادل (1-1)، أمام ضيفه الخليج أمس. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تقدم الخليج بهدف سجله جادسون سانتوس في الدقيقة (59)، قبل أن يتعادل محمد بن يطو للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة (78).

ورفع الشباب رصيده لـ26 نقطة بالمركز الخامس؛ لتتضاءل فرصه بالمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، فيما رفع الخليج رصيده لـ14 نقطة بالمركز الـ12 بفارق الأهداف أمام الفتح، صاحب المركز الثالث عشر.