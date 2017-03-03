في الجولة22 لدوري الأولى.. هجر يتحدى الفيحاء والنهضة يتوعد الطائي والحزم يخشى مفاجأة وج

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الدمام-حمودالزهراني

تتواصل اليوم الجمعة، منافسات مباريات دوري الدرجة الأولى من خلال ثلاث مواجهات، ضمن مباريات الجولة 22 التي انطلقت أمس الخميس بلقاء واحد.

هجر x الفيحاء

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يستضيف فريق هجر فريق الفيحاء، في لقاء سيكون قويا، والصراع فيه من أجل الثلاث نقاط؛ لتعويض التعادل الأخير الذي سجله الفريقان، بعد تعادل هجر مع أحد 1-1، وتعادل الفيحاء مع النهضة 2-2.

النهضة x الطائي

على ملعب نادي النهضة بالدمام يلتقي فريق النهضة وفريق الطائي، في مواجهة البحث عن الثلاث نقاط؛ لمواصلة المشوار والانطلاقة من جديد، والتقدم خطوة مهمة للأـمام. النهضة تعادل مع الفيحاء 2-2 في الأسبوع الواحد والعشرين، والطائي فاز على العروبة 2- صفر .

وج x الحزم

على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، يتقابل فريق وج مع فريق الحزم في مواجهة، سيكون فيها الصراع والسباق على الثلاث نقاط. مواجهة يخشى فيها الضيوف فريق الحزم من مفاجأت وج – أصحاب الأرض- وج خسر لقاءه الأخير 4-2 من الجيل، فيما تعادل الحزم مع القيصومة 2-2.