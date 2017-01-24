في الحفل الرابع عشر لفروسية جدة.. بندر الجابري يفوز بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين

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جدة – عبدالهادي المالكي

حقق اسطبل بندر الجابري، كأس دعم خادم الحرمين الشريفين في الشوط الرابع، والمخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات والأعمار، والبالغ مسافته 1400م، على كأس دعم خادم الحرمين الشريفين في نسخته الرابعة لهذا الموسم، وذلك من خلال الجواد حبيب الملايين، تحت تدريبات المالك، وبقيادة الخيال متعب المريبض؛ حيث قام بتسليم الكأس في نهاية الشوط عضوا اللجنة التنفيذية معالي الفريق طلال بن محسن عنقاوي، والدكتور عبد الله سعيد باسنبل، وقد تسلم الكأس المالك بندر الجابري، وذلك بحضور عدد كبير من محبي رياضة الفروسية، وأعضاء نادي الفروسية بمحافظة جدة، ورجال الأعمال، وأعيان جدة، وتكّون الحفل من أربعة أشواط كانت نتائجه كالتالي:

الشوط الأول : على درع دعم خادم الحرمين الشريفين، وفاز به “يروسها” لمحمد بن عبد الدائم المغذوي.

الشوط الثاني : على درع دعم خادم الحرمين الشريفين، وفاز به الجواد بيهاين أميزن تيرن لأبناء عبد الله سعيد باسنبل.

الشوط الثالث :على درع دعم خادم الحرمين الشريفين، وفاز به الجواد السيف البتار لأبناء عبد الله سعيد باسنبل.

وقد حضر الحفل أعضاء النادي، وملاك الخيل، وجمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .