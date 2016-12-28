في الحفل العاشر.. سيف هاشم يضيف الكأس الثاني من كؤوس دعم خادم الحرمين الشريفين

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جدة – عبدالهادي المالكي

أهدى الجواد سيف هاشم ابن الفحل قاطف الكأس الثاني من كؤوس دعم خادم الحرمين الشريفين لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي في نسخته الثالثة بالشوط الخامس والمخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات والأعمار والبالغ مسافته 2000م لهذا الموسم تحت تدريبات المدرب الشريف خالد العبدلي وبقيادة الخيال إبراهيم محمد، حيث قام بتسليم الكأس في نهاية الشوط معالي الفريق طلال عنقاوي والدكتور عبد الله باسنبل والشريف وجدي عبد الله الأدريسي أعضاء اللجنة التنفيذية للشريف هزاع بن شاكر العبدلي وأبنائه، وذلك بحضور عدد كبير من محبي رياضة الفروسية، وعدد من أعضاء نادي الفروسية بمحافظة جدة وعدد من رجال الأعمال وأعيان جدة، وتكون الحفل من خمسة أشواط.. كانت نتيجة باقي أشواطه على النحو التالي:

الشوط الأول :فاز بهذا الشوط الفرس نجمة اقولك لمحمد جميل فكهاني .

الشوط الثاني :فاز بهذا الشوط الجواد طراد لفيصل سعد العوفي الحربي .

الشوط الثالث :فاز بهذا الشوط الجواد الأوبيتر لمحمد بن عبد الدائم المغذوي.

الشوط الرابع :فاز بهذا الشوط الفرس بنت الرقبا لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي .

وقد حضر الحفل أعضاء النادي وملاك الخيل و جمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .