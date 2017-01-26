في الكـأس الدولية تحت17 بالدوحة.. الأهلي يهزم إي سي ميلان ويحل تاسعا

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الدوحة-وكالات

أثبت فريق الأهلي تحت 17 عاما، علو كعبه، بفوز مستحق على فريق إي إس روما بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في مباراة مثيرة لتحديد المركز التاسع في بطولة الكأس الدولية. ولولا خسارته الكبيرة أمام ريال مدريد، والتي كان سببها الرهبة، لكان للأهلي شأن آخر في البطولة. تميز لاعبو الأهلي بانتشارهم الجيد وتمريراتهم القصيرة،

فيما كان الإيطاليون أقوى بدنياً. وفي الدقيقة 20، سنحت لأحمد البصاص فرصة خطيرة حيث انفرد بالمرمى وهمّ بالتسديد لكن الحارس بالياريني انقض على الكرة وأنقذ مرماه من هدف أكيد.

وفي الدقيقة 23، تقدم دانييلي تراشياني لميلان، وفي الدقيقة 31، ركلة ركنية للأهلي أرسلها دافيد بواه خطأ داخل شباكه، ليتعادل الفريقان بهدف لكل منهما. واستمر الضغط الأهلاوي، الذي سيطر لاعبوه على وسط الملعب بشكل شبه مطلق، وأثمر عن هدف رائع، عندما خطف الخريم الكرة، ومرر بينية ماكرة إلى هيثم العسيري، الذي انفرد وأودع الكرة بكل هدوء وثقة على يسار الحارس الإيطالي بالياريني، مسجلاً الهدف الثاني للفريق الأخضر. وفي الدقيقة 77، انسل المهاجم الخطير حسين المعيني بين 3 مدافعين، وسدد الكرة بحرفنة على يمين الحارس، مسجلاً الهدف الثالث للأهلي. وفي الدقيقة 93، عرقل حارس الأهلي دافيد بواه داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ضربة جزاء سجل منها دورازيو الهدف الثاني لإي إس روما. وبهذه النتيجة، احتل فريق الأهلي المركز التاسع في بطولة الكأس، فيما حلّ إي إس روما عاشًرا.