في المجموعة الثانية بالأمم الأفريقية .. تعادل بطعم الخسارة للجزائر وهزيمة لتونس من السنغال

شارك عبر واتساب

الجابون- وكالات

فجر منتخب زيمبابوي أول مفاجآت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، وذلك بعد تعادله إيجابياً مع منافسه الجزائري بهدفين لكل طرف في المبارة التي لعبت لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

المنتخب الجزائري تقدم في النتيجة عبر لاعبه رياض محرز الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة مسجلاُ أول الأهداف في الدقيقة 12. هدف التعادل لم يتأخر كثيراً؛

حيث استطاع كوداكواشي ماهاشي أن يسجل هدف التعديل لزيمبابوي في الدقيقة 17 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. بعدها بعشر دقائق احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب زيمبابوي بعد ارتكاب خطأ من مدافعي الجزائر لينفذها نياشا موشيكوي بنجاح.

ظن الجميع أن المباراة في طريقها نحو النهاية بهذه النتيجة لكن في الدقيقة 82 تمكن محرز مجدداً من تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده بمجهود فردي رائع وتسديدة قوية،

فشل حارس زيمبابوي في التصدي لها. وفي نفس المجموعة خسرت تونس من السنغال بهدفين للا شيء لتتصدر السنغال المجموعة.