في المجموعة3 بأمم أفريقيا.. أسود الأطلسي تفترس أفيال ساحل العاج والكونغو تتخطى توجو وتتصدر

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إعداد- محمود العوضي

ودع منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم؛ إثر خسارته أمام المنتخب المغربي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.وتأهل المنتخب المغربي لدور الثمانية من البطولة كثاني المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط بفارق نقطة خلف منتخب الكونغو الديمقراطية المتصدر، الذي تغلب على توجو 3 / 1.

فيما توقف رصيد المنتخب الإيفواري عند نقطتين في المركز الثالث ليودع البطولة من الباب الخلفي. ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رشيد عليوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في دور الثمانية مع أول المجموعة الرابعة.