في اليوم الأول لعربية الرماية بالكويت.. ذهبيتان وفضية وبرونزية لأخضر الرماية

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الرياض-المركز الإعلامي

انتزع المنتخب الوطني للرماية 4 ميداليات متنوعة (ذهبيتين وفضية وبرونزية) في منافسات اليوم الأول للبطولة العربية الثالثة عشرة للرماية، المقامة في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبية بدولة الكويت، بمشاركة 15 دولة عربية.

وجاءت أولى الميداليات الذهبية عقب انتزاع الرماة عقيل البدراني، و سفر الدوسري وعطالله العنزي المركز الأول في منافسات الفرق لرماية المسدس 50م، وجاء المنتخب العراقي ثانياً، والكويت ثالثاً.

وحقق الرماة حسين الحربي، وفايز العنزي، ومسفر العماري فضية منافسات الفرق لمسابقة البندقية 10م، في حين فازت البحرين بالذهبية، وعمان بالبرونزية .

وعلى المستوى الفردي، نال الرامي فايز العنزي الذهبية الثانية، والميدالية الثالثة للسعودية بعد أن جاء أولاً في مسابقة البندقية 10م للفردي، وحل زميله حسين الحربي في المركز الثالث، وذهبت الفضية لمنتخب الكويت.

من جهته، أكد رئيس الوفد السعودي العقيد المهندس سعيد القرني، أن المشاركة في يومها الأول شهدت منافسة قوية من أبطال الرماية العربية، خاصة من الرماة الكويتيين والعراقيين، مقدما شكره لمعالي مدير الأمن العام رئيس الاتحاد السعودي للرماية الفريق عثمان المحرج، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على دعم تطوير منظومة الاتحاد فنيا وإداريا، بالتناغم والتفاعل مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التي تقود تطوير مسيرة الحراك الرياضي في كافة الألعاب باحترافية ومهنية عالية.