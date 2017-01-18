في انطلاقة مشوار كأس خادم الحرمين الشريفين : الزعيم يخشى مفاجآت القيصومة .. والاتفاق في ورطة ضمك

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تقديم – أحمد إلياس

تنطلق مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور (32) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بإقامة أربع مباريات. يجمع اللقاء الأول فريق الهلال بنظيره فريق القيصومة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز،

ويستضيف فريق العدالة فريق الباطن على ملعب مدينة استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، ويلتقي فريق ضمك فريق الاتفاق على ملعب مدينة استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة،

ويواجه فريق أحد فريق الوحدة على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .

الهلال & القيصومة

يستضيف فريق الهلال فريق القيصومة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة تنطلق الساعة (6.10) مساءَ، ويلعب الزعيم المباراة، وهو الأوفر حظاً بالفوز في ظل الامكانيات والفروقات الفنية الكبيرة بين الفريقين، وكان الزعيم قد أنهى معسكره مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسيعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي وعبدالله الحافظ وياسر الشهراني والأرجواني نيكولاس ميليسي، وسالم الدوسري، وفي الهجوم على ليو يوناتيني، ولم تتحدد مشاركة اللاعبين الدوليين الآخرين مع الفريق ، وفي الطرف الآخر يلعب القيصومة -فريق درجة أولى- اللقاء؛ من أجل انتزاع مفاجأة من العيار الثقيل ترفع اسم وأسهم الفريق، وسيعتمد مدرب الفريق القيصماوي على المهاجم الأردني معاذ عفانة، واللاعب لطفي الراشدي ومحمد السهلي وفيصل الظفيري .

العدالة & الباطن

يلتقي فريق العدالة فريق الباطن على ملعب مدينة استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، في مواجهة تنطلق الساعة (3.20) عصراً، ويلعب الفريق صاحب الأرض والجمهور اللقاء بأمل كبير، خاصة أنه يعرف المنافس جيداً خلال منافسات الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، وسيعتمد مدرب فريق العدالة على اللاعبين محمد البلادي وجهاد الزويد وعبدالعزيز البحراني وماجد القحطاني، وفي الطرف الآخر يدخل فريق الباطن اللقاء من أجل مواصلة حضوره المميز هذا الموسم على كافة البطولات، بعد صعوده للدرجة الممتازة، وقد أنهى الفريق مؤخراً معسكره في الدوحة بعد فترة توقف الدوري، ويعتمد المدرب الوطني خالد القروني المدير الفني للباطن على اللاعبين بدر الظفيري وحسن شراحيلي وجورجي سلفا ومشاري العنزي وفيصل عيادة الظفيري، وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير سهو المطيري .

ضمك & الاتفاق

يواجه فريق ضمك فريق الاتفاق على ملعب مدينة استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وسيدخل فريق ضمك صاحب الحضور المميز في مباريات الكؤوس اللقاء؛ من أجل الوصول لدور الستة عشر، ومقارعة الكبار وتخطي عقبة الاتفاق وسيعتمد فريق ضمك على اللاعبين راكان هوساوي وسعيد حزام وبندر دغريري ومناع العمري، والبنيني عبدالفاضل سوانون في الهجوم، وفي الطرف الآخر، يدخل الفريق الاتفاقي المباراة بعد أن جهز للمباراة، ويعتمد المدرب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاتفاق على اللاعبين أمينو بوبا وحسن كادش وكوفي وعلي الزقعان وصالح العمري، وفي الهجوم على يوسف السالم .

أحد & الوحدة

يحل فريق الوحدة ضيفاً على فريق أحد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتنطلق المواجهة الساعة (8.00) مساءً، ويدخل فريق أحد، الذي يقدم مستويات فنية مميزة وكبيرة في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، المباراة؛ من أجل إثبات قوته، ووجوده، وسيتعمد على اللاعبين فارس الحربي وضيف الله ضافي القرني ومحمد حرزان وموسى العوفي، وفي الهجوم على المالي محمد الشيخ توريه، وفي الطرف الآخر يدخل فرسان مكة اللقاء بعد العودة من معسكر الفريق في القاهرة، وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين عامر هارون وحاتم بلال وعبدالله الشامخ ومنصور النجار وعبدالإله المالكي ويحيى مسلم والغاني توريك جبرين، والمصريين شريف حازم وأحمد مجدي وفي الهجوم على مختار فلاته.