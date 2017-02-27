في انطلاق الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا.. الفتح في مواجهة قوية أمام لخويا.. والسكري يتحفز للاستقلال

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تقديم – أحمد إلياس

تنطلق مساء اليوم الإثنين منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، وتبدأ المجموعتان الأولى والثانية في استكمال مشوار الجولة؛ حيث يلتقي في المجموعة الثانية فريق الفتح فريق لخويا القطري على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، بينما يستضيف فريق الجزيرة الإماراتي فريق الاستقلال خوزستان الإيراني على ملعب الشيخ محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبو ظبي، ولحساب المجموعة الآسيوية الأولى يواجه فريق استقلال طهران الإيراني فريق التعاون على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط ،ويلتقي فريق لوكوموتيف الأوزبكي فريق الأهلي الإماراتي على ملعب لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند .

الفتح & لخويا القطري

يواجه فريق الفتح منافسه فريق لخويا القطري على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، في مواجهة تنطلق الساعة (6.10) مساءً، يخوض أصحاب الأرض والجمهور فريق الفتح اللقاء، وهو في المركز الثالث بدون رصيد، بعد خسارته مواجهة الافتتاح أمام الاستقلال خوزستان الإيراني، ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي، وعلي البليهي، وماجد المرشدي، ومحمد الفهيد، وعبدالعزيز بوشقراء، وساندرو مانويل، وحمدان الحمدان، وتوفيق بو حيمد، وعلي الزقعان، وجنيور في الهجوم.

وفي الطرف الآخر يدخل فريق لخويا القطري اللقاء وهو متصدر للمجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على فريق الجزيرة الاماراتي، ويعتمد المدرب الجزائري جمال بلماضي على لاعبين مميزين في الفريق كاللاعب الكوري الجنوبي تيم هي نام، وعصام مادييو، واسماعيل محمد، وكرم بوضيف، والمعز عبدالله، ومحمد مونتاري، والمغربي يوسف العربي في الهجوم .

وفي ذات المجموعة الثانية، يلتقي فريق الجزيرة الإماراتي، صاحب المركز الأخير بدون نقاط، بنظيره فريق الاستقلال خوزستان الإيراني، الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط على ملعب الشيخ محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبو ظبي في مواجهة تنطلق الساعة (6.30) مساءً .

استقلال طهران الإيراني & التعاون

يلتقي فريق استقلال طهران الإيراني فريق التعاون على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، في مواجهة تنطلق الساعة (6.30) مساءً، ويدخل فريق الاستقلال المواجهة، وهو في المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد خسارته من الأهلي الإماراتي في اللقاء الماضي الافتتاحي للمجموعة، ويدخل الإيراني علي رضا منصوريان مدرب الاستقلال اللقاء على أمل تحقيق الاتتصار في المباراة، التي تعتبر على أرضه، ويعتمد على اللاعبين أمير حسين صادفي، وروزبه جاشمي، وفارشيد اسماعيل، وخسرو حيدري، وكفاح رضائي، وسيد محسن كريمي، وعلي رضا عباس .

وفي الجانب الآخر يخوض سكري القصيم اللقاء، وهو في المركز الثاني برصيد (٣) نقاط، جمعها من انتصاره في اللقاء على فريق لوكوموتيف الأوزبكي، في بريدة الإثنين الماضي، ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو، وطلال العبسي، ومحمود معاذ في الدفاع، وعبدالرحمن البركة، والسوري نايف موسى، ومحمد أبو سبعان، وأحمد الزين، وجهاد الحسين، والروماني سان مارتن في خط الوسط، ويركز في الهجوم على موسى الشمري .

وفي ذات المجموعة، يلتقي فريق الأهلي الإماراتي صاحب المركز الأول بثلاث نقاط، بفريق لوكوموتيف الأوزبكي، الذي يحتل المركز الأخير بدون نقاط على ملعب لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند، في مواجهة تنطلق الساعة (2.00) ظهراً .