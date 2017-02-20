في انطلاق مشوارهما الآسيوي.. الفتح يواجه خوزستان الإيراني والتعاون يستضيف لوكوموتيف

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الدمام- حمود الزهراني

يخوض فريق الفتح مساء اليوم مواجهته الأولى في افتتاح مشواره الآسيوي، عندما يقابل فريق خوزستان الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمه العمانية مسقط، في لقاء الذهاب الذي ينتظر أن تكون فيه بداية الفتح إيجابية،

وكان فريق الفتح قد وصل إلى مسقط أمس الأول، وأنهى استعداده للمواجهة بقيادة التونسي فتح الجبال، الذي ركز على النواحي الفنية، واختار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة اليوم، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا بعدما تأهل الفتح عبر بوابة ناساف الأوزبكي في اللقاء الذي انتهى في الأحساء بهدف دون مقابل. وتنتظر الجماهير السعودية أن تظهر مباريات ممثلة للوطن بالصورة المطلوبة،

وستكون مهمة لاعبي الفتح مضاعفة من أجل الفوز، خاصة أن البداية الإيجابية تعتبر الانطلاقة الحقيقية لأي فريق.

وفي اللقاء الثاني يستضف فريق التعاون نظيره لوكوموتيف الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة؛ حيث يسعى الفريق التعاوني للبدأ بقوة؛ من خلال تحقيق أول انتصار يزيد من معنويات الفريق، لاسيما أن المشوار طويل، ويحتاج من كل فريق الفوز في المباريات التي تقام على أرضه، وهو ماسوف يبحث عنه جالكا من خلال العناصر الهجومية التي يمتلكها، والتي يأتي في مقدمتها جهاد الحسين، وسان مارتن .