في برقية شكر للرئيس الروسي.. ولي ولي العهد: مباحثاتنا المشتركة أكدت العزم على تعزيز العلاقات

موسكو- واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لفخامة الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية إثر مغادرة سموه موسكو اليوم.

وفيما يلي نص البرقية :

فخامة الرئيس / فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية

تحية طيبة :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي أن أعرب لفخامتكم عن بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

فخامة الرئيس لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجرينها العزم على المضي قدمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامتكم.

متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة ، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق ، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي ولي العهد

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع

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