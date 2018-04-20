في بطولة أحمد عيد بجدة.. العربي والعبري يدكان شباك النسور وقويزة .. والبوادي يكسب المحبة

جدة- سليمان الزبيدي

عدسة – معتز باوزير – علاء الحميدي

اشتعلت بطولة جدة المتحدة الأولى على كأس أحمد عيد الحربي، بعد أن دخلت التصفيات التمهيدية مراحلها الحاسمة.

فقد تغلب نجوم العربي، على فريق النسور بنتيجة كبيرة قوامها 0/4 ، في لقاء سيطر فيه العربي على اللقاء، بكل جدارة . وفي مباراة أخرى، تفنن فريق العبري، في تسجيل رباعية ولا أحلى في شباك فريق أسطورة قويزة،وانتهى اللقاء، بفوز العبري 1/4.

وفي اللقاء الأخير، الذي كان مثيرا وقويا بين الطرفين، استطاع خلالها فريق شباب البوادي التغلب على فريق المحبة، بنتيجة 1/2 . وشهدت اللقاءات، كثافة جماهيرية غفيرة، لمساندة الفرق وسط حضور مميز لكافة مسئولي رابطة الأحياء، والمجتمعية الذين وضعوا جل اهتمامهم لإنجاح بطولات الأحياء .