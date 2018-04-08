في بطولة أحمد عيد بجدة.. وحدة المدائن ووطن المواهب يتخطيان أجاكس الروابي ورعد بحرة

متابعة ـــ سليمان الزبيدي

وسط حضور جماهير كببر، توج رئيس رابطة فرق أحياء محافظة جدة ماجد الطويرقي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة طلال المريشد فريق المفاجآت ببطولة الوداد الأولى، ومبلغ 20 ألف ريال بعد فوزه على فريق نمور السامر بهدفين مقابل لا شيء، كما فاز بلقب أفضل لاعب،ـ رياض الغامدي (المفاجآت) وأفضل حارس، وعلى بلحمر (المفاجآت).

وأفضل مدافع ، محمد صغير ( شمسان )، وهداف البطولة محمد عمر ( نمور السامر).

من ناحية أخرى، تواصلت بطولة جدة المتحدة الأولى، على كأس أحمد عيد رئيس اتحاد لكرة القدم السابق؛ حيث التقى فريقا أجاكس الروابي، وفريق وحدة المدائن، وانتهى اللقاء بفوز وحدة المدائن ٠/٢ ، بعد مباراة قوية ومثيرة . وفي اللقاء الثاني فاز فريق وطن المواهب على فريق رعد بحرة بنتيجة 4/0.