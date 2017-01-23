في بطولة الأمم الأفريقية.. مصر تتخطى أوغندا بصعوبة

شارك عبر واتساب

الجابون- وكالات

بشق الأنفس، حصد منتخب مصر فوزاً في الوقت القاتل على حساب نظيره أوغندا بهدف دون رد مساء السبت، على ملعب “بور جونتي” في ختام الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام في الجابون.

سجل هدف اللقاء الوحيد عبد الله السعيد في الدقيقة 89، ليحرز منتخب مصر فوزه الأول بالبطولة، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، خلف منتخب غانا المتصدر برصيد 6 نقاط، أما منتخب أوغندا ففقد الأمل بعد تلقيه الهزيمة الثانية.وفي نفس المجموعة حسم المنتخب الغاني صعوده إلى دور الثمانية، بعدما تغلب على نظيره المالي 1 / صفر أمس الأول، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

ويدين المنتخب الغاني بفضل كبير في الفوز للنجم أسامواه جيان ، مهاجم الأهلي الإماراتي ، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 .